Hyundai’nin İzmit’te üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği b segment modeli i20, 1.0 lt ve 1.4 lt motorlu seçeneklerinden sonra, 1.6 lt turbo benzinli motorundan 204 beygir güç üreten 'N' versiyonu ile satışa sunuldu.

Türkiye'de üretilen otomobiller arasında en yüksek beygir gücüne sahip model unvanını da kapan i20 N, 275 Nm tork değeri sunarken, 0'dan 100 km/s hıza ise 6.2 saniyede çıkıyor.

i20 N'in detaylarına geçmeden önce, otomobilin İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen lansmanında açıklamalarda bulunan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel'in verdiği mesajlara bakmakta fayda var.

3 BİN 500 ADETLİK ÜRETİMİN 100 ADEDİ TÜRKİYE'DE SATILACAK

Hem sektördeki güncel gelişmeler hem de Koreli markanın gelecek planları hakkında Habertürk'e özel değerlendirmelerde bulunan Berkel, i20 N’nin tek amacının eğlenceli bir sürüş olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde üretilen en hızlı ve en güçlü otomobile imzamızı attığımız için gururluyuz" dedi.

2010 yılından bu yana İzmit'te üretilen i20'den toplam 1.2 milyon adet üretildiğini açıklayan Berkel, "Bu yıl 3 bin 500 adet i20 N üreteceğiz. Bunun 100 adedini iç pazarda satışa sunacağız. Gelecek talebe göre iç pazardaki adetlerimizi artırabiliriz" diye konuştu.

Berkel'in verdiği rakamlara göre, 1997'de Türkiye'de üretime başlayan Hyundai'nin 25 yıl içinde İzmit'te toplam 2.5 milyon adet otomobil ürettiği göz önüne alındığında, neredeyse fabrikada üretilen her 2 araçtan birinin i20 olduğu sonucuna varılıyor.

2 YENİ MODEL YOLDA

Berkel'in açıklamaları ile devam edecek olursak, Hyundai Assan Genel Müdürü'nden yıl içinde 2 yeni modelin Türkiye'de satışa sunulacağını öğrendik.

Koreli marka Mayıs ayında dizel motor ve otomatik şanzıman ikilisi ile MPV modeli Staria'yı Türkiye'ye getirecek.

Haziran ayında ise markanın yüzde yüz elektrikli modeli ioniq 5 Türkiye yollarına çıkacak.

Edindiğimiz bilgiye göre, Türkiye'ye ilk etapta 100 adet ioniq 5'in getirilmesi planlanıyor.

ÜRETİMDE GAZA BASACAK

Murat Berkel, 2022'de üretim adetlerini artıracaklarını belirterek, bu yıl üretimi yüzde 20 oranında artırıp 200 bin adedin üzerine çıkarmak istediklerini, ihracatı ise yüzde 33 oranında artırarak 180 bin adetlere getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Berkel'in verdiği rakamlar, İzmit'teki fabrikanın toplam üretiminin yüzde 90'ının ihracata gideceğini gösteriyor.

Hyundai Assan'ın, 2021'de üretimini yüzde 18 artırarak 162 bin adedin üstüne çıkardığını ve geçen yıl ihracatında yüzde 8 oranında artış yaşadığını da belirtelim. i10, i20 ve Bayon modellerinin üretildiği İzmit'teki fabrikanın yıllık kapasitesi ise 230 bin adet olarak açıklanıyor.

Murat Berkel ile markanın elektrikli otomobil planlarını da konuştu.

Avrupa pazarlarındaki emisyon normlarına dikkat çeken Berkel, 2030 yılına kadar ihraç pazarlarındaki elektrikli otomobil talebinin artacağını, İzmit'teki fabrikanın da bu kapsamda hazırlanacağı bilgisini vererek, yakın bir gelecekte Hyundai'nin elektrikli modellerinin Türkiye'de üretilebileceğinin sinyalini verdi.

PİSTLERE ÖZEL DETAYLAR İLE GELDİ

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel'in açıklamalarının ardından gelelim i20 N'in detaylarına.

İzmit’teki fabrikasında Türk işçisinin emeğiyle üretilen i20 N'in, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) bir çok kriteri karşıladığı belirtilirken, aracın Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki yeni i20 WRC’ye de ışık tuttuğu aktarıldı.

Güncel i20’den 10 mm alçak olan araç, dış tasarımında da aerodinamik olarak tamamen farklı bir formda. Buna göre, ön tarafta, turbo motor için daha geniş hava girişine sahip bir tampon dikkat çekerken, N logolu geniş radyatör ızgarası da yarış pistlerini simgeleyen damalı bayrak silüetiyle hazırlanmış durumda.

Arkada ise yine i20 WRC'den esinlenilmiş bir tavan spoyleri bulunuyor. Bu aerodinamik parçanın, sportif görünümün yanı sıra yere basma kuvvetini de artırdığı açıklanıyor. Araçta kullanılan tek egzoz çıkışı ise, sürüş modlarına bağlı olarak son susturucudaki valfi açarak sesi daha dinamik bir hale getirebiliyor.

Mat gri renkli özel tasarım 18 inç alaşım jantlar ise Pirelli tarafından sadece i20 N için özel olarak üretilen 215/40 R18 ebatındaki P Zero HN lastiklerle kullanılıyor.

Otomobilde standart i20'lerden farklı olarak, N markalı kırmızı fren kaliperleri ve önde 320 mm’lik diskler ile yer alıyor. Ayrıca fren sisteminin, balataların yıpranması durumunda gösterge tablosunda görsel uyarı verdiğini de aktaralım.

Otomobilin iç mekanında ise, nubuk ve deri karışımı N logolu koltuklar dikkat çekiyor. Standart modelden farklı olarak, üç kollu N direksiyon simidi, N vites topuzu ve N pedal takımıyla üretilen aracın tamamen siyah kokpitinde mavi renkli ambiyans ortam aydınlatması da yer alıyor.

i20 N'nin kokpitinde, 10.25 inçlik dijital gösterge ve 10.25 inç dokunmatik ekranlı multimedya ekranı da bulunuyor. Gösterge tablosunda performans değerleri anlık olarak takip edilebilirken, bu ekrandan yağ ve motor sıcaklığı haricinde vites değişim zamanını gösteren uyarı ışığı, G metre, turbo basıncı, beygir gücü ve tork değerleri gibi sürüş bilgilerine ulaşılabiliyor.

SADECE MANUEL ŞANZIMANLA SATILACAK

Kaputunun altında Hyundai Motorsport imzalı 1.6 litrelik bir turbo motor görev yapan otomobil, sadece altı ileri manuel şanzımanla satışa sunuluyor. Otomobilin ton başına düşen güç/ağırlık oranı ise 171 PS olarak açıklanıyor.

Son hızı 230 km/s olarak açıklanan i20 N'in 'Launch Control' sistemi ile istenilen devirde yere gücünü aktarabildiği bildirildi. i20 N'in maksimum torkunu da 1.750 ile 4.500 devirleri arasında tuttuğu ve 5.500 ile 6.000 arasında da maksimum güce ulaştığı kaydedildi.

Otomobilde, ön tekerleklere gelen güç aktarımını kontrol etmek için torsiyon dişli tip Mekanik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (m-LSD) de kullanılıyor.

Verilen bilgiye göre, Hyundai mühendisleri, yol tutuşu için güncel i20’nin şasisini, süspansiyonunu, frenlerini ve direksiyonunu modifiye etti. Pist performansı için 12 farklı noktadan güçlendirilen şasinin, bazı yerlerde ek dirseklere ve bağlantı parçalarına da sahip olduğu belirtildi.

Tek bir donanım paketi ve tek bir renk seçeneğiyle satışa sunulan i20 N, Hyundai N modellerine özgü 'performans mavisi' ve siyah tavan rengiyle geliyor. i20 N'in fiyatı ise 595 bin TL olarak açıklandı.