Uçan arabası için tarih verdi!

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Hyundai Motor Grubu (HMG), gelecekteki mobilite vizyonunu daha da ileriye taşımak için Supernal LLC adlı yeni bir şirketin duyurusunu yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Hyundai’nin “Kentsel Hava Hareketliliği- Urban Air Mobility” stratejisinin bir yansıması olan Supernal adlı şirket, grubun gelecekteki mobilite vizyonunu da gözler önüne seriyor.

Supernal, elektrikli hava araçları ailesini geliştirerek gelecekteki mobilite endüstrisini de şekillendirmeyi hedeflerken, ilk ticari uçuşunu 2028'de başlatmayı ve 2030'larda da pazarı genişletmeyi planlıyor.

Koreli grubun otomobil üreticisinden “Akıllı Mobilite Çözüm Sağlayıcısı” olmaya yönelik stratejik geçişinden doğan Supernal'in, mobiliteyi yalnızca satışa sunulan bir ürün değil, aynı zamanda insanlığa yararlı bir hizmet haline getirmek çalışmalarına ağırlık vereceği açıklandı. Supernal ayrıca, hava hareketliliğini mevcut toplu taşıma ağlarına entegre ederek intermodal yolcu deneyimini yaşatmayı da hedefliyor.

İLK ETAPTA ABD'DE HAVALANACAK

Supernal, Hyundai Motor Grubu’nun Kentsel Hava Hareketliliği Bölümü olarak ilk kez CES 2020'de tanıtılmış ve ilk konsept aracı S-A1 de eş zamanlı olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştu.

Aynı anda dört veya beş yolcu alması planlanan eVTOL hava aracının ise, ağırlıklı olarak şehir içi ulaşımda kullanılacağı öğrenildi. Supernal'in ilk hava aracı elektrikle çalışacak ve ayrıca otonom özellikli olacak. Elektrikli hava aracı, öncelikli olarak ABD'de kamu ve özel kuruluşlarla beraber akademik alanlarda işbirliği yapılarak kullanılacak.