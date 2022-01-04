HABERTURK.COM

Hyundai Motor Company, 2021 yılında bir önceki yıla göre satışlarında yüzde 3.9 artış kaydederek toplamda 3.89 milyon adet araç satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz Aralık ayında 334 bin 242 adet otomobil satan Hyundai, 2022 yılında ise global olarak 4.3 milyon adet satış gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Koreli markanın açıkladığı yeni yıl hedefi, satışlarını yüzde 10'dan fazla artırmak istediğini ortaya koyuyor.

Öte yandan, Türkiye'de de üretim yapan Hyundai, satışa sunacağı yeni modelleriyle pazar payını artırmak istediğini bildirdi.

Markanın, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da elektrifikasyona ağırlık vererek mobilite yatırımlarını sürdüreceği aktarıldı.