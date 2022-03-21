Hyundai'den Endonezya’ya 1.55 milyar dolar yatırım

Hyundai Motor Company, Güneydoğu Asya'daki ilk fabrikasını Endonezya’nın başkenti Jakarta'da açtı. Endonezya hükümetiyle Hyundai'nin Güneydoğu Asya pazarları için birlikte adım attığı bir üretim merkezi olan fabrikanın, özel anlaşma ile resmileştirilerek hizmete başladığı kaydedildi.
Bu fabrika için yaklaşık 1.55 milyar dolar tutarında bir yatırım yapan Hyundai, yıllık üretim kapasitesini de 250 bin adet olarak açıkladı. Hyundai’nin “sürdürülebilir kalkınma” ve "insanlık için ilerleme" vizyonuna uyum sağlayan fabrikanın, otomotiv sektöründeki elektrikli model ihtiyaçlarının karşılanması ve aynı zamanda güneş panelleri gibi çevre dostu teknolojilerin üretiminde önemli bir rol oynayacağı belirtildi.
Endonezya'nın, Hyundai’nin gelecekteki mobilite stratejisi için önemli bir merkez konumunda olduğu belirtiliyor.
'GELECEK TEKNOLOJİLERİN ÜRETİM MERKEZİ OLACAK'
Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung, hizmete açılan yeni fabrikayla ilgili olarak, "Bu tesis, otomotiv endüstrisinde ve özellikle elektrikli araçlar alanında kilit bir rol oynayacak. Ayrıca, şu anda yapım aşamasında olan pil hücresi tesisi aracılığıyla da Endonezya'da elektrikli araç ekosisteminin kurulmasına katkıda bulunmaya devam edecek. Endonezya'nın küresel piyasalarda önemli bir rol oynamasına daha fazla yardımcı olacak ve aynı zamanda Hyundai'nin gelecekteki teknolojilerinin temel üretim merkezi olacak" dedi.
Hyundai'nin yeni fabrikası, elektrikli IONIQ 5’in dışında bölge için önemli olan Creta ve MPV gibi modeller de üretecek. Ayrıca Hyundai, Endonezya'da pil fabrikası kurmak için de LG Energy Solutions ile birlikte çalışmaya devam ediyor.
Endonezya Hükümeti'nin, 2030 yılına kadar 130 bin adet kamu aracını elektrikli modellere dönüştürmek istediği de edinilen bilgiler arasında.
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