Elektrikli otoda Togg öncesi güncelleme

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil Togg'un yollara çıkması için artık sayılı günler kalmışken, batarya ile çalışan bu otomobillerin Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) dikkat çeken bir değişim yaşandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV matrahlarında güncellemeye gidildi. ÖTV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Buna göre, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerde matrah sınırı 700 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi. Yani, yüzde 79 oranında bir artış yapıldı.
Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise matrah sınırı 750 bin TL'den yüzde 80 oranında artırılarak 1 milyon 350 bin TL'ye çıkarıldı.
Ortaya çıkan son tabloya göre, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 1 milyon 250 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 1 milyon 250 bin TL'yi aşan elektrikli araçların ÖTV oranı ise yüzde 40 olacak.
Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise, matrah değeri 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine girecek.
Elektrikli otomobillerin ÖTV rejimindeki en son değişiklik Temmuz 2022'de yapılmıştı.
BİR ÜST DİLİME ÇIKMANIN MALİYETİ ARTTI
Matrahlarda yapılan güncellemenin tüketiciye nasıl yansıyacağını anlamak için ise, elektrikli otomobillerin fiyatlarını incelemekte fayda var.
Değişiklik öncesinde, elektrikli otomobillerde yüzde 10 ÖTV sınırı için matrah limiti 700 bin TL olduğundan, 908 bin 600 TL'den daha pahalı elektrikli otomobillerin ÖTV'si bir üst dilime çıkarak aracın fiyatını da yaklaşık 250 bin TL artırıyordu.
Fakat, bu gruptaki otomobillerde yeni matrah limitinin 1 milyon 250 bin TL'ye kadar çıkması, yüzde 10 ÖTV için fiyat sınırını da 1 milyon 622 bin 500 TL'ye yükseltti. Bu durum, ÖTV'si yüzde 10'dan bir üst dilim olan yüzde 40'a çıkan elektrikli otomobillerin fiyatlarının ise 442 bin TL kadar artacağı anlamına geliyor.
ÜRETİCİLERİN ELİ RAHATLAYACAK
Yapılan değişiklik ile, kuşkusuz birçok elektrikli otomobilin ÖTV oranı bir alt dilimlere inecek. Fakat, işin bir de Togg'u ilgilendiren bir boyutu var.
Hatırlanacak olursa, Temmuz 2022'de yapılan değişiklik, elektrikli otomobillerin en düşük ÖTV diliminde kalması için, fiyatlarını da 1 milyon TL'nin altında kalacak şekilde sınırlandırıyordu. Dolayısı ile Togg'un başlangıç fiyatının da vatandaşa alım kolaylığı sağlayacak şekilde bu sınırda kalacağı yönünde bir beklenti oluşmuştu.
Gelinen noktada, Togg en düşük ÖTV oranı olan yüzde 10 diliminde kalsa bile, artık fiyatının 1 milyon TL'nin altında kalma zorunluluğu ortadan kalkmış oldu. Dolayısı ile, henüz fiyatı açıklanmayan Togg başta olmak üzere, markaların elektrikli otomobillerini en alt ÖTV diliminde tutmak için ellerinin rahatladığı söylenebilir.
ÇİNLİLERE EK VERGİ GELDİ
Modeller üzerinden yapılan incelemede, elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan değişikliğin çoğunlukla orta segment ve ana akım markalara yaradığı, premium modelleri ise es geçtiği görülüyor.
Öyle ki, Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin önemli bir bölümünün ÖTV dilimleri değişirken, bu durum fiyatlarda da indirim yarattı. Bazı modellerde 300 bin TL'yi bulan indirimler meydana geldi.
Öte yandan, Resmi Gazete elektrikli otomobil ÖTV'sindeki güncelleme haricinde, elektrikli otomobilleri ilgilendiren bir başka karar daha yer aldı. Buna göre, Çin'den ithal edilen elektrik motorundan tahrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanacak.
Çinli otomobil markaları doğrudan etkileyecek bu karar, piyasada birçok otomobilin ÖTV oranı bir alt dilime düşerken, Çinden ithal edilen elektrikli otomobillerin fiyatlarını artıracak.
Analiz firması Cardata'nın verilerinden hazırladığımız tabloda, hem ÖTV'si değişen elektrikli otomobiller, hem de ek vergi gelen Çinli otomobillerin fiyatlarındaki değişimi görmek mümkün.