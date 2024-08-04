El Clasico'da Arda Güler'den asist: Maça yıldırım engeli!
LaLiga'da yeni sezon öncesinde Barcelona, Real Madrid'i Pau Victor'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in golünde asist Arda Güler'den gelirken mücadele, yaklaşık bir saat boyunca olumsuz hava koşulları nedeniyle oynanamadı. Mücadelenin başlarında sahaya yıldırım düşmesi sebebiyle iki takımın oyuncuları koşarak soyunma odasına gitti.
Barcelona, sezonun ilk El Clasico'sunda Real Madrid'i hazırlık maçında 2-1 mağlup etti.
İspanyol ekiplerinden Real Madrid ile Barcelona, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'unda karşılaştı.
1.5 SAAT ARA VERİLDİ!
Mücadelenin 12. dakikasında yetkililer yıldırım düşme riski nedeniyle oyunu durdurma kararı aldı.
MODRIC'TEN TEPKİ
Real Madrid'in kaptanı Luka Modric, maçın durdurulmasına itiraz etse de hakemler oyunu devam ettirmeme kararında ısrar etti ve iki takım oyuncuları soyunma odalarına döndü.
OYUN DEVAM ETTİ, BARÇA ATTI
Barcelona, Pau Victor'un 42. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Pau Victor, 54. dakikada 2. golünü atarak aradaki farkı 2'ye çıkardı.
82. dakikada Nico Paz'ın Real Madrid adına attığı golde ise asisti Arda Güler yaptı ve maç 2-1 sona erdi.
Milli oyuncunun 24. dakikada filelere gönderdiği top, ofsayt sebebiyle gol sayılmadı.