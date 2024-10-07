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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Dünyada ilk 10'a bir basamak kaldı" - İş-Yaşam Haberleri

        "Dünyada ilk 10'a bir basamak kaldı"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının ilk yarısında Türk deniz ticaret filosunun yükselişine dikkat çekerken, "Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk deniz ticaret filosu 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldi. Dünyada ilk 10'da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:36
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2024 yılının ilk yarısında geldiği aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. “Denizci Ülke, Denizci Millet” şiarıyla yola çıkarak deniz ticaretinin artırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gerekli tüm yatırımları yaptıklarını ve bunun sonuçlarını almaya başladıklarını bildiren Bakan Uraloğlu, 2022 yılında 39,1 milyon detveyt ton (DWT) olan Türk sahipli deniz ticaret filo kapasitesinin 2023 yılında yüzde 25 artarak 48,8 milyon dedveyt tona ulaştığını belirtti. Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2024 yılında da hızla büyümeye devam ederek geçen yıla göre 3,8 milyon dedveyt tonluk kapasite artışı ile yılın ilk yarısında yüzde 7,9’luk büyüme gösterdiğinin de altını çizen Uraloğlu, “Türk Bayraklı 6,57 milyon dedveyt ton, yabancı bayraklı 46,16 milyon dedveyt ton olmak üzere toplam 52,73 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşıldı.” ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, dünya sıralamasında Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2023 yılına göre bir basamak daha yükselerek 11. sıraya yerleştiğini belirterek, “Dünyada ilk 10’da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı. Gemi adedi bakımından 2021 yılında bin 574 olan gemi sayısı 2024 yılı Haziran sonu itibarıyla 2 bin 107’ye çıktı. 2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ton kapasite ile dünyada 17’nci sırada olan Türk deniz ticaret filosu yaptığımız yatırımlar sayesinde 52,7 milyon dedveyt tona ulaştı.” dedi.

        Türk bayrağının denizcilik sektöründe prestij kazanması için yaptıkları çalışmalar sayesinde Türk bayraklı deniz ticaret filosunun her geçen yıl hızla yükseliş gösterdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Artık denizlerde Türk bayrağı dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer alıyor.” dedi. Uraloğlu, ana gemi gruplarına göre 2024 yılı ilk altı aylık verileri incelendiğinde Türk bayraklı deniz ticaret filosunda adet bazında 118 gemi ile Genel Kargo Gemisi’nin dedveyt ton bazında ise 1,56 milyon dedveyt ton ile Dökme Yük Gemisi’nin başı çektiğinin altını çizdi.

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