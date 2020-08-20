Dolarda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklamasının ardından yaşanan dalgalanma sonrası piyasalar gözünü Merkez Bankası'na çevirdi.
Hafta içinde 7.40'ı test ettikten sonra dün 7.22'ye kadar inen kur, akşam saatlerinde 7.30 seviyesinde dengelendi.
Piyasalarda Merkez Bankası'nın PPK toplantısı sonrası açıklayacağı faiz kararıyla kurun yön bulabileceği görüşü öne çıkıyor. Üst üste faiz indirimlerinin ardından son iki toplantıyı pas geçen TCMB'den, son anketlere göre bu toplantıda da değişiklik beklenmiyor.
Bununla birlikte, TCMB repo faizinin 8.25'te kalırken 2 yıllık gösterge tahvilin faizinin tahvilinin yüzde 13'e gelmesine dikkat çeken yurt dışı kuruluşlar 75 bp civarı artırım olabileceği görüşünde.
TCMB'nin likidite adımlarıyla sıkılaşmaya gitmesinin ardından bankaların ortalama fonlama maliyetleri yüzde 9'un üzerine, geleneksel ihalelerde de basit faiz yüzde 11'in üzerine çıkmıştı.
Dolar/TL bu gelişmeler altında 20 Ağustos sabahı 7.2990'dan işlem görüyor. Euro ise 8.64 TL'de.
Öte yandan, Dolar Fed'in son toplantısına yönelik tutanaklarının sonbaharda politika çerçevesinde daha da gevşeme yanlısı bir değişikliğin mümkün olup olmadığı konusunda çok az ipucu vermesinin ardından küresel anlamda dünkü kazanımlarını korudu.
Dolar endeksi Fed tutanaklarıın ardından 93.159'ı görerek Mart'tan bu yana en büyük günlük yükselişini kaydetti. Dolar endeksi Salı günü gördüğü iki yılın dip seviyesinin yüzde 1 üzerinde bulunuyor.
Fed tutanakları açıklanmadan önce Fed'in daha kapsamlı bir politika değerlendirmesi kapsamında ortalama bir enflasyon hedefi belirleyeceği ve enflasyonu %2'nin üzerine çıkarmaya çalışacağı spekülasyonları yaygındı.
Ancak tutanaklarda konuyla ilgili net açıklamalar yer almadı ve sadece "birkaç" Fed üyesi politika stratejisi hakkında bir noktada gözden geçirilmiş açıklama yapmanın faydalı olacağını düşündüklerini söylediler; ayrıntılar veya zamanlama ise vermediler.
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