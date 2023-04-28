Deprem bölgesinde 901 banka şubesinden 668’i hizmet veriyor

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TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık sektörü, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

İki hafta arayla yayınlanması planlanan bu duyurunun amacı, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların son verilere göre şube, ATM ve diğer hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.

Şube: 901 şubeden 668’i hizmet vermektedir.

ATM: 3.988 ATM’nin 3.628’i aktiftir.

Mobil ve Konteyner Şubeler: Bölgede 63 mobil şube ve 88 konteyner şube hizmet vermektedir.

Geçici Hizmet Noktaları: Şube olarak hizmet veren geçici hizmet noktaları faaliyetlerini sonlandırmıştır.

Son Hafta: 19 Nisan - 27 Nisan tarihleri arasında 6 şube daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. Faal ATM ve mobil şube sayıları ılımlı bir şekilde artmaya devam etmiştir.

17 Şubat-27 Nisan: 17 Şubat - 27 Nisan arasında ise toplam 159 şube, 370 ATM ve toplam 102 adet mobil veya konteyner şube devreye girmiştir."

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