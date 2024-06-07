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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Dark Web'de veri sızıntısı kontrolü Google One ile mümkün - Teknoloji Haberleri

        Dark Web'de veri sızıntısı kontrolü mümkün mü?

        Önde gelen teknoloji devlerinden Google, gmail kullanıcılarının bilgilerinin Dark Web ismi verilen kötü amaçlı internet ortamına bilgilerinin sızıp sızmadığının kontrolüne imkan tanıyor. Google One ismindeki uygulama ile giriş yaparak kullanıcılar, mail adreslerinin, isimlerinin, şifrelerinin Dark Web'e sızıp sızmadığını görebiliyorlar

        Giriş: 07.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:19
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        Teknolojinin geldiği nokta ile birlikte siber saldırılar ve veri hırsızlığı, fiziksel saldırılardan daha ciddi bir tehlike haline dönüştü. Bugün hemen her şirket verinin öneminden ve veri depolama ve onu korumanın yöntemlerinden bahseder oldu. Özellikle yapay zekanın gelişimi de bu verileri korumayı kolaylaştırdığı kadar, çalmayı ve kötü amaçla kullanmayı da basit hale getiriyor.

        İnternette kişilerin kimliklerini ve konumlarını diğer kullanıcılardan ve denetleyicilerden gizleyebildikleri yer olan DarkWeb'de çalıntı kişisel bilgiler kolaylıkla dolaşabilir ve satılabilir. Bu bilgiler ile ciddi boyutta hırsızlık hatta cinsel istismar dahi mümkün. Peki bu bilgilerimizin DarkWeb'e sızıp sızmadığını nasıl kontrol ederiz?

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        HANGİ VERİLER HANGİ SİTEDEN SIZDI?

        Google, kullanıcılarının kişisel bilgilerinin DarkWeb üzerinde sızdırılıp sızdırılmadığını kontrol etmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik başlattı. Google One üyeleri, e-posta adresleri ve diğer kişisel bilgilerin DarkWeb’de yer alıp almadığını izleyebilecek.

        Bu hizmet, Google One üyeliği olan kullanıcılar için genişletilmiş bir izleme ve bildirim yelpazesi sunarken, üyeliği olmayan kullanıcılar için de sınırlı bir kontrol imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, Google One üyeliğiyle bir izleme profili oluşturarak, ad, adres, telefon numarası, e-posta ve diğer kişisel bilgiler gibi verilerin ihlal edilip edilmediğini görebiliyorlar. Bununla birlikte hangi internet sitesi üzerinden hangi verinin, hangi yılda sızdığı da tespit edilebiliyor.

        GOOGLE HESABI OLMASI GEREKİYOR

        DarkWeb raporu özelliğini kullanabilmek için bir tüketici Google Hesabına sahip olmak gerekiyor. Google Workspace hesapları ve gözetimli hesaplar bu özelliği kullanamıyor. Ayrıca, sürekli izleme ve farklı bilgiler için sonuç alma gibi özelliklerden yararlanmak için ücretli bir Google One üyeliğine ihtiyaç var.

        DarkWeb raporu, sadece belirli ülkelerde ve bölgelerde kullanılabilir durumda. Bu hizmetin kullanılabildiği ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. DarkWeb raporu sonuçları, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak için özel öneriler sunar ve kullanıcıların bilgilerini incelemelerine ve kendilerini nasıl koruyacakları konusunda bilinçli kararlar almalarına yardımcı oluyor.

        Uygulamanın DarkWeb raporu özelliği, kullanıcıların bilgilerinin sızdırıldığı potansiyel veri ihlalleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını sağlayarak, kullanıcıların çevrimiçi güvenliğini artırmak ve kişisel bilgilerinin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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