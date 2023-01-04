Şifrenizi 1 saniyede kırabiliyorlar!

Özellikle banka uygulamaları gibi çevrimiçi hizmetlerde, 3 ay - 6 ay gibi kısa sayılabilecek süreler içerisinde sürekli yeni şifre oluşturmanız istenmesi, bu şifrelerin birbirine benzememesi gerekliliği bizi daha kolay şifreler oluşturmaya itiyor. Günlük iş stresimiz içerisinde bir de sürekli farklı şifre oluşturmakla uğraşmak, gerçekten zor ve yorucu bir süreç.

Şifre oluşturmak, çoğumuzun çok da önemsemeden yaptığı bir şey...

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Birçoğumuz için bir dert olan bu sürecin çevremde çoğu zaman benzer cümle ile sonuçlandığını duyuyorum; "Amaan yine mi şifre değiştireceğim. Zaten sürekli unutuyorum."

Bu yüzden de çoğu zaman basit ve kolay hatırlanabilir şifreler tercih ediyoruz. Peki bu basit şifrelerimizin hackerlar tarafından 1 saniyenin bile altında çözülebildiğini ve tüm bilgilerimize ulaşılabildiğini biliyor musunuz?