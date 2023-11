Cumhuriyet’in 100. yılına adanan MARKA Konferansı kapılarını açtı

REKLAM advertisement1

Yürekli Konferansları tarafından 2000 yılından beri düzenlenen ve son 20 yıldır Yapı Kredi World’ün ana sponsor olduğu MARKA Konferansı, Cumhuriyet’in 100. yılına adadığı temasıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına iş dünyasından başlama vuruşu yapmayı hedefleyen MARKA 2023, 2-3 Kasım tarihlerinde bin 500’ü aşkın iş insanı ve fikir liderini bir araya getiriyor.

MARKA Konferansı’nın 22 yıldır değişmeyen moderatörü BJ Cunningham, Cumhuriyet’in 100. yılına adanan konferansın açılış konuşmasında, “Türkiye bir şeyi başarmak istediğinde, sadece onu başarmakla kalmaz; aynı zamanda onu yeniden tanımlar. Öyle derinlikli bir hikâye yazalım ki; insanlar tarih kitaplarını karıştırırken durup bunu okusunlar” diyerek Türk iş dünyasına seslendi.

“CUMHURİYET KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Türkiye’nin gelecek yüzyılını hayal ederek MARKA 2023’ü tasarladıklarını vurgulayan Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı ve MARKA Konferansları Kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, “Kırmızı Çizgimiz Cumhuriyetimiz!” oturumunda şunları söyledi: “2000 yılında yola çıkan konferansımız ile markalarımıza güç vermeyi hedefliyoruz. Bu coğrafyanın en etkili fikir platformlarından biri olarak ciddi bir sorumluluk taşıyoruz. 60’ın üzerinde çok değerli fikir lideri MARKA 2023’te sahne alıyor. Burada iki gün boyunca sergilenecek içeriğin başka hiçbir yerde bulunamayacağını özellikle belirtmek isterim. Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman öncü rol oynamayı hedefledik. Ancak bu sene karşımıza gerçekten mükemmel hazırlanmış bir proje geldi. Yapı Kredi tarafından hayata geçirilen Yarınlara Kartopu Eğitim Programı muhteşem bir proje. Konserimizin tüm gelirini, Türkiye’deki okul öncesi çocukların tamamına dokunmayı hedefleyen ve süreklilik içeren bu projeye aktaracağız” dedi.

MARKA Konferansı ile iş dünyasının geleceğine geniş bir perspektiften baktıklarını, fırsatları ve riskleri masaya yatırdıklarını anlatan Yürekli Şengör, “Hepimizin en önemli ortak değeri Cumhuriyetimiz. Tarafsız özgür ve cesur fikirleri konuşacağız; bu alışkanlığımız hiç değişmeyecek. Çünkü Cumhuriyetimiz kırmızı çizgimiz” diyerek sözlerini noktaladı.

KİMLER SAHNE ALDI?

MARKA 2023’ün ilk gününde; Saatchi & Saatchi Başkan ve Global Kreatif Direktörü Kate Stanners, DESANTIS | Megavisioning® the future kurucusu Nicolas de Santis, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, aktör ve doğa belgeseli yapımcısı Engin Altan Düzyatan, felsefeci, yazar ve düşünür Dücane Cündioğlu, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, dünyanın en ünlü iç mimarlarından Hugo Toro, The Evening Standard Genel Yayın Yönetmeni Dylan Jones, AKM’nin yeniden hayat bulmasını sağlayan Tabanlıoğlu Mimarlık kurucusu Murat Tabanlıoğlu, Cumhuriyet tarihinin en değerli tarihçi, akademisyen ve yazarlarından İlber Ortaylı, yaratıcısı olduğu markalarla Türkiye’nin gastro-ekonomi alanında güçlü bir oyuncu olmasını sağlayan Kaya Demirer, tarım dünyasının vizyoner ismi Sencer Solakoğlu, DressBest’in yaratıcısı Melis Yazıcı, sürdürülebilirlik anlayışı ve inovatif bakış açısıyla Melissa Odabash, Türk çağdaş sanatında kalıcı izler bırakan Oktay Duran, multi disipliner kariyerinin her alanında başarısıyla ünlenen uluslararası moda endüstrisinin etkileyici ismi Ece Sükan, sanatın birleştirici gücüne inanarak bağımsız sanat inisiyatifi Spot Projects’i kuran Tansa Mermerci Ekşioğlu ve Türkiye’nin yetiştirdiği sayılı müzik insanı ve düşünürlerinden şef Cem Mansur sahne aldı.

Gazeteci Şirin Sever’in moderatörlüğünde müzisyen Cem Yenel, “Seni O Gökyüzüne Ben Koydum” isimli oturumda, son günlerde Türkiye’nin gündeminde olan hit şarkısını seslendirdi. “Seni O Gökyüzüne Ben Koydum” adlı şarkısı ile MARKA 2023 Konferansı’nın katılımcılarına müzik ziyafeti veren Yenel, müziğe başlama hikayesini izleyicilere aktardı. “Bir Başkadır Benim Memleketim” adlı şarkıyı piyano eşleğinde seslendiren Müzisyen Eylül Ergül ise, müzik hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.