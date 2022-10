HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün banttan inen yerli otomobilin fiyatının şubat ayında belli olacağını söyledi. Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan vatandaşların siparişlerini Şubat'ta verebileceğini belirtti. Erdoğan ''Fiyatların piyasa şartlarında rekabetin de sağlanacağı şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle karar vereceğiz. Şubatta fiyat belli olur'' dedi. Erdoğan tüm kamu ve özel sektör bankalarının yöneticilerine, vatandaşların Togg'u rahatlıkla satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulundu. Erdoğan ilk otomobil için siparişini yineledi. ''Türkiye yüzyılının ilk fotoğrafı yerli otomobildir'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un dünyanın önde gelen şirketleriyle biriyle anlaştığını, Togg tesisinin yanındaki 609 bin metre karelik alanda inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atacaklarını kaydetti.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar:

Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile TBMM'nin tüm mensuplarını rahmetle, şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde tek yürek olduğumuz tarihi açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbime sonsuz hamdü senalar ediyorum.

Millet olmak demek aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir.

Millet olmak demek tüm bu hasletler üzerinde ortak geleceğe yönelmek demektir. Togg ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayali kurmak için tadını hepimize yaşatan projenin hayalidir. Seri üretim bandından indirip huzurlarınıza çıkardığımız ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz.

Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz.

''85 MİLYONUN ORTAK GURURU''

Togg Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından dünyanın çeşitli yerlerinden Togg'un başarısı için dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkalarına, milletvekillerine ve devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Togg'u bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizi, teknisyenlerimizi, mühendislerimizi 1300 civarında emekçilerimizi yürekten kutluyorum.

''TÜRKİYE YÜZYILININ İLK FOTOĞRAFI''

Sizler milletimizle birlikte Nuri Demirağ'ın, Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un ve Şakir Zümre'nin mirasını onurlandırdınız. Dün Ankara'da Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun müjdesini paylaştık. Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı da burada hizmete açtığımız tesistir.

Yanında durduğumuz araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Togg'u akıllı cihaz olarak tarif ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilin üretileceği Togg Gemlik Kampüsü'nün ve akıllı cihazlarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş, adeta feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş milletiz. Cumhuriyetimizin ilk yıllarına da I. Dünya Savaşı'nın tüm yükünü sırtlanmış, savaşlardan yorgun düşmüş, kaynakları tükenmiş ülke olarak girdik.

O zor günlerde milli mücadele ruhuyla işine sarılan müteşebbislerin imkansızlıklara rağmen çok önemli girişimler başlattılar. Bu heyecanla Ankara'da fişek, Kırıkkale'de çelik, Kayseri'de uçak fabrikaları kuruldu. Anadolu'da daha nice eserin temeli atıldı.

Biz tıptan mühendisliğe her alanda çıkarttığı icatlarla günümüz biliminin temellerini atmış, alimlerin, çağ açıp çağ kapatmış Fatihlerin, dünyayı değiştiren öncülerin çocuklarıyız. Bize küçük düşünmek asla yakışmaz, hedefimiz büyüktür, vizyonumuz geniştir, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten, namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. Bunun için her fırsatta milli diyoruz, yerli diyoruz. Savunma sanayi, otomobil, enerji, sağlık, her alanda ettiğimiz başarıları görünce yüreği sevinçle dolmayan var mı?

Atak, Gökbey, Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş, Akıncı, Bayraktar, Anka, İHA, Tayfun füzelerimizi görüp de göğsü kabarmayan var mı?

İşte tayfun füzeleri atılmaya başladı Yunan ne yapmaya başladı, hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım. Daha bunun arkası gelecek.

''ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR DİYECEKLER''

Şimdi TOGG Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler, çılgın Türkler geliyor diyecekler.

Eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, enerjiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eserlerden istifa ederken gururlanmayan var mı? Karşımda gurur tablosunu görüyorum.

İstisnalar çıkabilir hiç kendinizi üzmeyin. Bu tablo istisnalar tablosu değil. Bu tablo bir olan, iri olan, diri olan, kardeş olan bir tablo.

Kardeşlerim, biz onlara değil nereden nereye geldiğimize bakacağız. Yarın değil hemen şimdi diyerek yolumuza devam edeceğiz. Bugünlere kolay gelmedik, siyasi, diplomatik, askeri her alanda tarihi mücadeleler verdik.

Altyapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık. Bilim, teknoloji, araştırma geliştirmeye öncelik tanıdık. Sanayi, tarım, ihracatımızı geliştirdik. Ülkemizde 20 yılda adeta sıfırdan bir yenilikçilik eko sistemi kurduk. Teknopark sayımızı 96'ya, organize sanayi bölgelerimizin sayısını 344'e, buralardaki istihdamı 2.5 milyona çıkardık.

''TÜRK SANAYİCİSİ FABRİKA KURACAK ARAZİ BULMAK İÇİN YARIŞIYOR''

Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulmak için birbiriyle yarışıyor. Salgın, Avrupa ve Avrupa'daki tedarik zincirlerini sarsarken sanayicimiz ihracatla meşguldü. Girişim ekosistemimiz geçen yıl 1.5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dünyada teknoloji ve girişimciliğin nerelere geldiğini görmek için 10 bin kilometreye girmeye lüzum yok. Bunun için teknoparklara bakmanız, Türk girişimcileri ziyaret etmeniz yeterli. Togg önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın pek çok yerinde yolları süsleyecektir.

Fabrikasına sahip olmamak milletçe yüreğimizi sızlatıyordu. Milli otomobil markası çıkması vaktidir deyince milletimiz yanımızda yer aldı. Ülkenin cumhurbaşkanı olarak, ta başbakanlığım döneminde babayiğitlere davet çıkardım.

Bu ülkede evelallah bu işi üstlenecek babayiğitler var. Her çabamız gibi buna da dudak bükenler vardı. Yerli otomobil üretmek intihardır diyenleri gördük. Ancak kararımızdan taviz vermeyerek bu projeyi hayata geçirecek babayiğitleri aramayı sürdürdük. Sanayi şirketleri biraraya gelerek birikim ve tecrübeleriyle yerli otomobil projemizi başlattılar.

''GÖNÜLLERDE YER ALDI''

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu öylesine tuttu ki, Togg markanın da ismi olarak gönüllerde yerini aldı. Proje Devrim otomobilinin akıbetini yaşasın diyenler yapamazsınız diyenlere de rastladık. Bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında hani bunun fabrikası nerede diyerek alay edenler vardı. İşte buyrun fabrika burada

En başından beri projeyi boğmaya, değersizleştirmeye çalışanlara soruyorum; fabrika nerede diyordunuz, fabrika burada Bursa Gemlik'te. Salgın şartlarına rağmen rekor hızla inşa edilen Togg Gemlik Tesisi, onu da söyleyeyim öğrensinler 1.2 milyon metrekare arazi üzerinde 230 bin metrekare kapalı alana sahip eser olarak işte burada.

''20 BİN KİŞİYE DOLAYLI İSTİHDAM SAĞLAYACAK''

Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi var. Tasarım merkezi var. Prototip geliştirme ve test merkezi var. Strateji yönetim merkezi var. Test pisti de var. Oradan geldim. Velhasıl burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan herşey var. Burası çevreye duyarlı yeşil bir tesis. Çevreci. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz ülkemize ait proje olan Togg'un üretiminde Anadolu'nun dört bir tarafındaki KOBİ ve tedarikçilerimiz de yer alıyor.

Gemlik kampüsü tam kapasiteye ulaştığında her yıl 175 bin araç üretilirken 4 bin 300 kişiye doğrudan 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. 2030'a kadar üretilecek 10 milyon araçla milli gelirimize 50 milyon dolardan, cari açığın azaltılmasına 7 milyon dolardan fazla katkı sağlayacağız.

Hala Togg'a kulp takmaya çalışanlar elbette çıkıyor. Bunlar küresel rekabetin nasıl işlediğinden habersiz cühela takımın olduğunu iyi biliyoruz. Asırlık otomobil firmalarının pekçok parçasının Türkiye'de üretildiğini bilmeyenlere bunları anlatmak beyhude çabadır.

Milletimiz kimi takdir edeceğini, kimi tekdir edeceğini gayet iyi biliyor. Hala yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler varsa şu otomobillere iyi baksınlar.

Bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini engelleyenler, hamdolsun devrin otomobilde başarılı olamadılar, olamayacaklar.

''İLK ARACI SATIN ALMA SİPARİŞİMİ TEKRAR EDİYORUM''

Şimdi ne diyorlar? Bunu kim alacak? Satamazsınız. Şimdi bunu söylemeye başladılar. İnşallah bunu cevabını da onlara başta şahsım olmak üzere milletimiz verecek. Togg'un onaylı ilk aracını satın alma siparişimi buradan firmamıza tekrar iletiyorum.

Az önce üretim bandını gezerken farklı renklerde otomobilleri gördüm. Her biri ayrı güzel. Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz.

''BANKALAR ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN''

Milletimin Togg'a büyük teveccüh göstereceğinden şüphe duymuyorum. Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine vatandaşımıza Togg'u rahatlıkla satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum.

Elektrikli otomobiller tüm dünya gibi bizim de yeni tanıştığımız teknolojilerden biri. Arabayı kullanırken gürültü yok, ses yok. Gayet sakin, sükunetle yola devam ediyoruz. Hızsa o da var. Bu kadar huzur içinde araç kullanmak inanıyorum ki, bütün alıcılarını rahatlatacaktır. Şimdi kısa zaman içerisinde de vatandaşlarımızın merak ettiği hususlar var.

''BATARYA FABRİKASININ TEMELİNİ ATIYORUZ''

Bunların en önemlisi de batarya ve şarj istasyonları konusuna açıkça getireyim. Togg dünyanın önde gelen şirketleriyle biriyle anlaştı. Togg tesisinin yanındaki 609 bin metre karelik alanda inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. Savunma bakanımız buna hazır olursa işi bir an önce bitiririz.

Togg ne zaman yollarda olacak? Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu atacağı için, yeterlilik belgesine sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonlarında inşallah Togg'u yollarımızda göreceğiz.

''FİYAT VE SİPARİŞLER ŞUBATTA''

Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlar siparişlerini Şubat'ta verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları da yeri gelince açıklanacak.

Togg'un fiyatlarının piyasa şartlarında rekabetin de sağlanacağı şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin Mart ayında pazara çıkacak ürünün bugünden fiyatının ilanı mümkün değildir. Sanıyorum Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok.

Bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz okullarda cumhuriyetin nasıl imkansızlıklar için kurulduğunu dinlemekle geçti. Yamalı kıyafet, yırtık çarık, ellerinde cumhuriyeti böyle kazandık pankartıyla cumhuriyeti kutlayan vatandaşlarımızın görüntülerini unutmadık.

Bugün Togg gibi asırlık projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Açılışını yaptığımız Togg Gemlik tesisinin tekrar ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, projenin gerçeğe dönüşmesinde emeği ve katkısı olan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolun açık olsun tekerine taş değmesin Togg. Kalın sağlıcakla.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.