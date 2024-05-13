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        Haberler Gündem Güncel 50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

        Muğla'da 50 gündür aranan 52 yaşındaki Şaban A'nın cansız bedeni bulundu, ölüm nedeni için otopsi işlemi başlatıldı. Öte yandan Şaban A'nın eşi ve iki kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:04 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:04
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        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Ailesi, kayıp Şaban A'nın (52) bulunması için, bir televizyon programına katıldı. Programa katılanların konuşmalarından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

        KÖTÜ KOKU HAREKETE GEÇİRDİ

        Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla kaplı bir alandan kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Taşların altında bulunan cesedin Şaban A'ya ait olduğu belirlendi.

        Fotoğraf: AA

        EŞİYLE BİRLİKTE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili televizyon programına katılan Şaban A'nın eşinin de arasında bulunduğu 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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        Şaban A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        *Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.

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