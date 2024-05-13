50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
Muğla'da 50 gündür aranan 52 yaşındaki Şaban A'nın cansız bedeni bulundu, ölüm nedeni için otopsi işlemi başlatıldı. Öte yandan Şaban A'nın eşi ve iki kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu.
Ailesi, kayıp Şaban A'nın (52) bulunması için, bir televizyon programına katıldı. Programa katılanların konuşmalarından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.
KÖTÜ KOKU HAREKETE GEÇİRDİ
Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla kaplı bir alandan kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Taşların altında bulunan cesedin Şaban A'ya ait olduğu belirlendi.
Fotoğraf: AA
EŞİYLE BİRLİKTE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili televizyon programına katılan Şaban A'nın eşinin de arasında bulunduğu 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şaban A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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