Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 30'da 2 Türk kulübü
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 30 sırada 2 Türk takımı yer aldı
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IFFHS son 1 yılı baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini açıkladı. İşte ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yerleri:
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1- Manchester City
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2- Real Madrid
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3- Bayer Leverkusen (1 basamak yükseldi)
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4- Inter (1 basamak geriledi)
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5- Bayern Münih (7 basamak yükseldi)
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- 7
6- Roma (1 basamak yükseldi)
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7- Palmeiras (7 basamak yükseldi)
- 9
8- Atletico Madrid (1 basamak yükseldi)
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- 10
9- Atalanta (11 basamak yükseldi)
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10- Barcelona (1 basamak yükseldi)
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21- FENERBAHÇE (2 basamak geriledi)
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27- GALATASARAY
- 14
110- BEŞİKTAŞ (9 basamak geriledi)
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189- TRABZONSPOR (40 basamak yükseldi)
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211- BAŞAKŞEHİR (22 basamak geriledi)