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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 30'da 2 Türk kulübü - Galatasaray Haberleri

        Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 30'da 2 Türk kulübü

        Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 30 sırada 2 Türk takımı yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 17:41 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:41
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        • 1

          IFFHS son 1 yılı baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini açıkladı. İşte ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yerleri:

        • 2

          1- Manchester City

        • 3

          2- Real Madrid

        • 4

          3- Bayer Leverkusen (1 basamak yükseldi)

        • 5

          4- Inter (1 basamak geriledi)

        • 6

          5- Bayern Münih (7 basamak yükseldi)

        • 7

          6- Roma (1 basamak yükseldi)

        • 8

          7- Palmeiras (7 basamak yükseldi)

        • 9

          8- Atletico Madrid (1 basamak yükseldi)

        • 10

          9- Atalanta (11 basamak yükseldi)

        • 11

          10- Barcelona (1 basamak yükseldi)

        • 12

          21- FENERBAHÇE (2 basamak geriledi)

        • 13

          27- GALATASARAY

        • 14

          110- BEŞİKTAŞ (9 basamak geriledi)

        • 15

          189- TRABZONSPOR (40 basamak yükseldi)

        • 16

          211- BAŞAKŞEHİR (22 basamak geriledi)

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