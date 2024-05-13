Kamuda tasarruf paketi açıklandı

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar:

Cevdet Yılmaz: Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Mayıs Kabine Toplantısı ardından tasarruf kültürünün atılacağını belirtmişlerdir. 7 Mayıs'ta yine Sayın Cumhurbaşkanımız, bir taraftan üretip yeni pazarlara ihraç ederken bir taraftan da tasarruf yapmalıyız ifadelerini kullanmıştır.

Bu paketin nedenleri arasında birinci olarak depremin yaralarını kuvvetle sarmamız, ikincisi pandemi sonrası tüm dünyada meydana gelen enflasyonla mücadele etme irademizdir.

Yeni paketimiz enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye destek vermektedir. OVP de bu çerçeveyle şekillendirilmiştir. OVP'nin enflasyonu düşürmeye yönelik uygulamalarının sonuçlarını bu yılın sonunda görmeye başlayacağız. Bu paket ve izleyen diğer çalışmalarımızla bütçe açığının milli gelire oranının beklentinin altına çekmeye çalışacağız. Bu yıl yüzde 6.4 tahmini var, bu tedbirlerle geçen yıl olduğu gibi 5.2'lere indirmek istiyoruz.

Geçmişten çıkardığımız derslerle bu yıl daha sıkı bir takipte olacağız. Haklı bir gerekçeye dayanmayan sapmaları engellemeyi amaçlıyoruz. İdari ve kanuni çalışmalar yürüttük. Genelge taslağı kısa bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacaktır. Kanun için ise meclisimizin takdirine arz edilecektir. Tüm kurumlar bu paketin içerisindedir.

Mehmet Şimşek: En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak. Yani enflasyonu düşük tek haneli rakamlara indirmek. Enflasyonla mücadelede tabii ki çalışmalar uyum içerisinde yürütülüyor. Bugün açıklayacağımız paketle ve yakında açıklayacağımız ilave tedbirlerle dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Paketi bu perspektifle hazırladık. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansa baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Bu bizim ilk tasarruf paketimiz değil, son paket de olmayacak. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız.