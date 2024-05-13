Kamuda tasarruf paketi açıklandı
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı ile açıklandı. Paket kapsamında 3 yıl boyunca emekli olanlar haric kamuya yeni personel alımı yapılmayacak. Bunun yanında kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. 3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut sosyal tesisler ise ekonomiye kazandırılacak. Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine idari yaptırım ve para cezası uygulanacak
İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar:
Cevdet Yılmaz: Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Mayıs Kabine Toplantısı ardından tasarruf kültürünün atılacağını belirtmişlerdir. 7 Mayıs'ta yine Sayın Cumhurbaşkanımız, bir taraftan üretip yeni pazarlara ihraç ederken bir taraftan da tasarruf yapmalıyız ifadelerini kullanmıştır.
Bu paketin nedenleri arasında birinci olarak depremin yaralarını kuvvetle sarmamız, ikincisi pandemi sonrası tüm dünyada meydana gelen enflasyonla mücadele etme irademizdir.
Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Kamu tüketiminde verimliliği esas alıyoruz. Yeni teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha çok sonuç üretmeyi hedefliyoruz.
Depremin maliyeti 104 milyar doları bulmuştur. Bu ödenekler azalmakla birlikte önümüzdeki yıllarda devam edecektir. Bu yıl bütçe hazırlanırken açığın büyük kısmı depremden kaynaklanmaktadır.
Yeni paketimiz enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye destek vermektedir. OVP de bu çerçeveyle şekillendirilmiştir. OVP'nin enflasyonu düşürmeye yönelik uygulamalarının sonuçlarını bu yılın sonunda görmeye başlayacağız. Bu paket ve izleyen diğer çalışmalarımızla bütçe açığının milli gelire oranının beklentinin altına çekmeye çalışacağız. Bu yıl yüzde 6.4 tahmini var, bu tedbirlerle geçen yıl olduğu gibi 5.2'lere indirmek istiyoruz.
Geçmişten çıkardığımız derslerle bu yıl daha sıkı bir takipte olacağız. Haklı bir gerekçeye dayanmayan sapmaları engellemeyi amaçlıyoruz. İdari ve kanuni çalışmalar yürüttük. Genelge taslağı kısa bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacaktır. Kanun için ise meclisimizin takdirine arz edilecektir. Tüm kurumlar bu paketin içerisindedir.
Mehmet Şimşek: En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak. Yani enflasyonu düşük tek haneli rakamlara indirmek. Enflasyonla mücadelede tabii ki çalışmalar uyum içerisinde yürütülüyor. Bugün açıklayacağımız paketle ve yakında açıklayacağımız ilave tedbirlerle dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Paketi bu perspektifle hazırladık. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansa baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Bu bizim ilk tasarruf paketimiz değil, son paket de olmayacak. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız.
3 önemli husus var. OVP'ye uygun olarak verimi artırmayı amaçlayarak tasarruf yapmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir izleme ve raporlama olacak. Sonuncu olarak tüm kurumları kapsayacak.
Ekonomik temelleri sağlamlaştırmak istiyoruz. Programı sağlamlaştırıyoruz. Tasarruf üzerinden dezenflasyona destek vereceğiz.
3 YIL ARAÇ SATIN ALMA VE KİRALAMA YAPILMAYACAK
Kamu Filo Yönetim Sistemi... 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşımı olan yerlerde kaldırılacak. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını da sıkı kurallara tabi tutulacak. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak.
3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni bina kiralanmayacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut tesisler ekonomiye kazandırılacak.
3 yıl boyunca emekli olanlar kadar kamuya yeni personel alınacak. Destek personeli sayısı azaltılacak. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek. Yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilecek.
Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecek. Tüm taşra teşkilatı etkinlik esasıyla gözden geçirilecek.
Hizmet içi eğitim, toplantı vb faaliyetler kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçiçi görevler sınırlandırılacak. Bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak.
Sokak ve cadde ışıklandırılmasında LED dönüşümü hızlandırılacak. Kamu binalarında enerji verimliliği artırılacak.
E-yazışma sistemine geçiş tamamlanacak. Tebligatlarda elektronik sisteme geçilecek. Kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak. Yayın, rapor vb tanıtım amaçlı dökümanlar basılmayacak.
Temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 yapılacak. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb faaliyet düzenlenmeyecek. Eşantiyon hediyeler yasaklanacak. Demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak.
Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10 kesinti, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti uygulanacak. Tek seferlik gelire dayalı kalıcı harcama programları başlatılamayacak. Verimsiz harcamalara son verilecek.
Kamu yatırımlarında önceliklendirmeye gidilecek. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projeleri, deprem riski olan projeler, deprem bölgesinde planlanan projeler, gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri önceliklendirilecek. Zorunlu haller dışında yeni proje olmayacak.
TEDBİRLERİN İZLENMESİ VE TAKİBİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile idareler tarafından sağlanacak. İstisnasız tüm kamu personelleri uymak zorunda. İzleme, denetim, raporlama ve yaptırım yapılacak. İdari yaptırım ve para cezası uygulanacak.