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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, Ancelotti'nin planlarını değiştirdi - Futbol Haberleri

        Arda Güler, Ancelotti'nin planlarını değiştirdi

        Real Madrid'in Granada'yı deplasmanda 4-0 yendiği maça ilk 11'de başlayıp fileleri havalandıran Arda Güler, La Liga'da sahaya çıktığı sekizinci maçında üçüncü golünü kaydetti. Milli yıldızın yükselen performansından etkilenen teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında gelecek sezon için düşündüğü planlarını değiştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:17
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        • 1

          İspanyol basını, son oynanan Granada maçında golünü atan Arda Güler'in performansı sonrası Carlo Ancelotti'nin planlarının değiştiği vurguladı.

        • 2

          İtalyan hocanın Arda Güler'i gelecek sezon da kesin olarak takımda tutma kararı aldığı vurgulanırken milli futbolcunun soyunma odasında daha popüler hale geldiği ve takım arkadaşları tarafından daha olgun karşılandığı ifade edildi.

        • 3

          Real Madrid'e yakın kaynaklardan Planeta Madrid'in servis ettiği habere göre; takımdaki yerini sağlamlaştıran Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kafasındaki tüm şüpheleri kaldırdığı ve ocak ayından bugüne kadar büyük bir olgunluk gösterdi.

        • 4

          İspanya'dan Relevo'nun haberine göre ise Arda Güler, Real Madrid soyunma odasında artık daha popüler hale geldi. Takım arkadaşlarının Arda Güler'i daha olgun ve adapte gördüğü kaydedilirken hem saha içinde hem de kişisel olarak herkesi ikna ettiği belirtildi.

        • 5

          Granada maçında attığı gol ve oyunla Arda Güler'in Real Madrid seviyesine ulaştığı yazılırken kalan maçlarda daha fazla süre alacağı öne sürüldü.

        • 6

          Üst üste 3’üncü kez 11’de başlayan Arda Güler, İspanya La Liga’da çıktığı 8’inci karşılaşmada 3’üncü golünü kaydetmiş oldu.

        • 7

          Marca gazetesi, internet sitesindeki haberinde yaptığı yorumda Arda için, "Topu aldıktan sonra kendi sahasına dripling yapan Türk futbolcu, kalitesini bir kez daha gösterdi. Arda kendini göstermek ve taraftarını etkilemek için oldukça istekli görünüyor. Saklanmıyor ve sürekli topu istiyor. Karakterini ortaya koyuyor. Ancelotti sihirli bir değneğe dokundu. Arda bu sezon pek fazla dakika almadı ama şans bulduğu her seferinde yeni bir şeyler icat etmeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

        • 8

          ANCELOTTI'DEN ARDA'YA ÖVGÜ

          Carlo Ancelotti, Granada maçında takımın ikinci golünü kaydeden Arda Güler ile ilgili olarak "Arda Güler has bir yetenek. Kale önünde çok etkili. Çok basit bir şekilde goller buluyor." ifadelerini kullanmıştı.

        • 9

          ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI...

          La Liga'da 36. şampiyonluğunu 4 Mayıs'ta garantileyen Real Madrid, kupayı bugün aldıktan sonra kutlamayı her kupa merasiminde olduğu gibi taraftarlarıyla ve Madrid'deki resmi kurum temsilcileriyle birlikte yaptı.

        • 10

          Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçirdiği ilk sezonda şampiyonluk kutlamanın sevincini yaşadı. Bu sezon İspanya Süper Kupası'ndan sonra lig şampiyonluğunu da kazanan Real Madrid'in kent merkezindeki kutlamalarını binlerce taraftarı izledi.

        • 11

          Yaklaşık 5 saat süren kutlamalar, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Pedro Rocha tarafından Madrid'in antrenman tesislerinde basına ve halka kapalı olarak düzenlenen kupa teslim töreniyle başladı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri daha sonra sırasıyla Madrid özerk yönetim hükümet binası ve Madrid Belediyesine resmi ziyaretlerde bulundu.

        • 12

          Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, takım kaptanı "Nacho" lakaplı Jose Ignacio Fernandez Iglesias ve teknik direktör Carlo Ancelotti, kazanılan kupa olmak üzere Madrid özerk yönetim hükümet başkanı Isabel Diaz Ayuso ve Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida ile bir araya geldi. Elde edilen başarı Madrid kentine ve Madridlilere adandı.

        • 13

          Törenler sırasında gösterilen fragmanda, Real Madrid'in Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Brahim, Modric gibi yıldız futbolcularının gollerinin yanı sıra Arda Güler'in eflatun-beyazlı formayla ligde Celta Vigo'ya karşı attığı ilk gol de yer aldı.

        • 14

          Sol Meydanı'nda yer alan Madrid özerk hükümet binası balkonunda yapılan konuşmalarda kaptan Nacho ve teknik direktör Ancelotti ile Luka Modric, Jude Bellingham, Antonio Rüdiger gibi bazı futbolcular 1 Haziran'da Wembley Stadı'nda Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini kazanarak, taraftarlara kupayla dönme sözü verdi.

        • 15

          Kulüp Başkanı Perez, sezon başında Militao, Courtouis, Alaba gibi önemli futbolcuların uzun süren sakatlıklarına atıfta bulunarak, "Bu şampiyonluk çok değerli. 122 yılda elde ettiğimiz her şeyi tevazu, saygı, dayanışma ve fair-play ile başardık. Bu sezon yaşadığımız olumsuzlukları aşmak çok zordu ve bu takım futbolun en kötü yanı olan sakatlıklara karşı ayağa kalkmasını bildi. Bu takım geri dönüşü olmayan bir durumun üstesinden geldi. Tüm zorlukları aştı. Şimdi önümüzde bir hedef daha var. 15. Şampiyonlar Ligi kupamızı kazanmak. Bu kupayı tekrar buraya getirmek için tüm ruhumuzu ortaya koyacağız." dedi.

        • 16

          Rüdiger de konuşmasının sonunda yanındaki takım arkadaşı Arda Güler'i göstererek, meydandaki binlerce taraftara "Türk elması... Güler, Güler" sloganı attırdı.

        • 17

          Kutlamalar sırasında takım arkadaşı Brahim Diaz ile birlikte Real Madrid televizyonuna kısa bir açıklama yapan milli futbolcu Arda Güler, İspanyolca "İlk defa buradayım. Çok memnunuz. Hala Madrid." dedi.

        • 18

          Arda'nın İspanyolca konuşması muhabiri şaşırtırken, Brahim, "Arda küçük erkek kardeşim gibi. Biz hep birlikteyiz, yakın arkadaşız. Arda, ben, Fede. (Federico Valverde) Bir aile gibiyiz." diye ekledi.

        • 19

          Resmi törenlerin ardından "36 şampiyonlar" yazılı üstü açık otobüse geçen ve takım elbiselerini çıkarıp, "şampiyonlar" yazılı formalarını üzerlerine giyen futbolcular ve teknik heyet, şehir turu attıktan sonra sabah erken saatlerden itibaren kendilerini bekleyen Kibele Meydanı'ndaki taraftarlarının yanına gitti.

        • 20

          Nacho, takım kaptanı olarak ilk kez Kibele anıtına çıkarak, her kupada yapılan merasimle Real Madrid atkısını ve flamasını anıta takarak, kupayı kaldırdı. Futbolcular ve teknik heyet, şarkılar ve marşlarla şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla kutladı.

        • 21

          İtalyan teknik direktör Ancelotti, kulüp marşını taraftarlarla birlikte söylerken, meydanlardan gelen "Modric bizimle kal", "Altın Top Vinicius'un" tezahüratları öne çıktı.

        • 22

          Real Madrid'in kupa töreninin yapıldığı güzergahta geniş güvenlik önlemleri alan polis, takım otobüsüne atlı, motorlu ve çevik kuvvete bağlı ekiplerle eşlik etti.

        • 23
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