Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan mahkemeye 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı

Örgütün işleyişi şöyle; bir üst yapı var, üt yapının altında da bir de alt yapı var. Alt yapılar üst yapılardan aracı kişiler tarafından haberleri alarak eylemleri gerçekleştirdiklerini beyan ediyor kendisi. Ayrıca Onur Bey kendi ifadesinde, bu eylemler sonucunda örgütün suç gelirleriyle elde ettiği mal varlığını da yargıya bildirdi. Örgütün kasası zaten dosya kapsamında verilen ifadelerde de görüleceği üzere mal varlığı gelirleridir. Gelirler üzerinden yani mal varlıkları üzerinden örgüt hayatını idame ettirir, gelir elde eder. Çünkü bunlar bir ticari işletmedir. Bu ticari işletmeden sebebiyle örgüt kendi maddi gelirlerini oluşturmaktadır. Yani şu da görülecektir ki zaten zamanla şu da Candan kardeşinin hesabına girmiş örgüt veya örgütün herhangi bir mal varlığından veya ifadede ismi geçen herhangi bir kişiden Candan kardeşinin hesabına girmiş, herhangi bir para açığı ve hesap hareketi zaten bulunmamaktadır. Bizim açımızdan sırf suç isnadını oluşturmak için oluşturulmuş bir dosyadan ibarettir. Canan kardeşler ve müvekkilim Onur Apaydın açısından suç isnadı oluşturmak için oluşturulmuş basit bir dosyadır."