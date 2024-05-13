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        Haberler Dünya Kanser tedavisi gören İngiltere Kralı 3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş

        Kanser tedavisi gören İngiltere Kralı 3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş

        Kanser tedavisi nedeniyle ara verdiği halka açık programlarına 30 Nisan'da dönen İngiltere Kralı 3. Charles, Ordu Havacılık Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı. Kral Charles burada askeri görevini Prens William'a verdi. 3. Charles ayrıca kemoterapi görmüş bir gaziye, tedavisi nedeniyle tat alma duyusunu kaybettiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 20:08 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:08
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        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
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        İngiltere Kralı 3. Charles, Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki Kurmay Albay rütbesini oğlu Prens William'a devretti. Kral Charles burada bir gaziyle konuşurken tat alma duyusunu kaybettiğini söyledi.

        Kral Charles, Hampshire'daki Ordu Havacılık Merkezi'nde düzenlenen törende, 32 yıl önce aldığı Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki Kurmay Albay görevini oğlu Prens William'a verdi.

        İngiltere Kralı 3. Charles kanser tedavisindeki ilerlemenin ardından bazı görevlerine yeniden başlayacak
        İngiltere Kralı 3. Charles kanser tedavisindeki ilerlemenin ardından bazı görevlerine yeniden başlayacak

        İngiltere Kralı, törende yaptığı açıklamada, "Galler Prensi'nin yeni Kurmay Albayınız olmasıyla gelecekte daha da güçleneceğinizi umuyorum. İşin güzel tarafı, kendisi gerçekten de çok iyi bir pilot. Bu da cesaret verici." diye konuştu.

        Prens William, törenin ardından Ordu Hava Birlikleri'ndeki ilk görevine başlayacak ve birliğin çalışmaları hakkında brifing alarak eğitim ve operasyonel uçakları denetleyecek.

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        Açıklanmayan bir kanser türü nedeniyle tedavi gören İngiltere Kral Charles, Hampshire'daki ziyareti sırasında daha önce testis kanseri nedeniyle kemoterapi görmüş gaziyle de konuştu. Kral, kanser tedavisi nedeniyle tat alma duyusunu kaybettiğini anlattı.

        KANSERİN TÜRÜ AÇIKLANMADI

        Kral Charles'ın 26 Ocak'ta prostat büyümesi tedavisi göreceği ve bu nedenle bir süre kamuya açık programlara katılamayacağı açıklanmıştı ancak 5 Şubat'ta, yapılan tetkikler sonucunda Kral'a kanser teşhisi konduğu bildirilmiş, kanserin türüne ilişkin ise bilgi verilmemişti.

        Buckingham Sarayı, spekülasyonları önlemek için Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığını da duyurmuştu.

        Kral Charles o tarihten bu yana yalnızca Paskalya Bayramı gibi özel günler ya da resmi programlarda görüntülense de kamuya açık hiçbir etkinliğe katılmamıştı.

        İngiltere Kralı 3. Charles, kanser tedavisi nedeniyle ara verdiği halka açık programlarına, 30 Nisan'da Macmillan Kanser Araştırmaları Merkezi'ndeki etkinlikle dönmüştü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #3. Charles
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