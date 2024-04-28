İngiltere Kralı 3. Charles kanser tedavisindeki ilerlemenin ardından bazı görevlerine yeniden başlayacak

PA Media Buckingham Sarayı yapılan açıklamanın yanında Kral ve Kraliçe'nin bu ayın başında çekilmiş bir fotoğrafını yayımladı

Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles'ın kanser tedavisinde ilerleme kaydetmesinin ardından önümüzdeki haftadan itibaren halka açık etkinliklere katılmaya başlayacağını açıkladı.

Dün yapılan açıklamada Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın bu ayın başlarında Buckingham Sarayı'nın bahçesinde çekilen bir fotoğrafı da yayımlandı.

75 yaşındaki Kral Charles'ın henüz resmi görevlerinin tümüne dönmesi söz konusu değil ancak Buckingham Saray önümüzdeki haftalarda katıldığı etkinlik sayısının artacağını belirtti.

Kral, önümüzdeki hafta bir kanser tedavi merkezine ziyarette bulunacak. Yaz aylarında ise Japonya İmparatoru ve İmparatoriçesini ağırlayacak.

Kanser teşhisinin ardından Kral'ın tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edeceği ancak halka açık etkinliklere katılmayacağı açıklanmıştı.

Kral'ın kanser tedavisinin ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. Buckingham Sarayı yaptığı son açıklamada bir tarih vermek için "henüz çok erken olduğunu" belirtti.

Ancak saraydan yapılan açıklamada doktorların tedavide şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden memnun ve Kral'ın iyileşme süreci konusunda iyimser olduğu paylaşıldı.

Kral'ın tedavi gördüğü kanserin türü de bilinmiyor. Teşhis, Kral'ın iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle Şubat ayında yaptığı hastane ziyareti sırasında konmuş ve prostat kanseri olmadığı açıklanmıştı.