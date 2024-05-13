1 tonluk boğa hakeme çarptı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşi festivalinde arenada güreşirken rakibinden kaçan 1 tonluk boğa, hakeme çarpıp, üzerinden geçti. Hakem yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Arvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Alanbaşı köyünde boğa güreşi festivali düzenlendi.
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Festival renkli görüntülere sahne olurken arenada korku dolu anlar da yaşandı.
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Arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa alanda görevli hakem Engin Niskavlioğlu'na çarpıp, üzerinden geçti.
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Çevredekilerin yardımıyla hakem ayağa kalkarken, boğa ise sahibi tarafından iple bağlanarak sakinleştirildi.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hakem ayakta tedavi edildi.
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Yaşananları anlatan Engin Niskavlioğlu, "Köyde düzenlenen boğa güreşlerinde talihsiz bir kaza atlattım. 1 tonluk boğa kaçarken bana çarptı. Bende ve arkadaşlarımda herhangi bir sorun yok. Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmaktadır. Biz güvenlik önemlerini alsak da bu gibi kazalar meydana geliyor" diye konuştu.