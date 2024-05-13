O emekliler bu yıl emlak vergisi ödemeyecek - Sosyal Güvenlik Haberleri

O emekliler bu yıl emlak vergisi ödemeyecek - Sosyal Güvenlik Haberleri

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Emlak vergisinin birinci taksitini ödeme süresi 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Peşin ödemelerin de bu süre içinde yapılması gerekir. Taksitli ödeme halinde ikinci taksit kasım ayında ödenir.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Emlak vergisinde bazı vatandaşlar için muafiyet uygulanır. Hiçbir geliri olmayanlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olanlardan, engellilerden, gazilerden, şehitlerin dul ve yetimlerinden emlak vergisi alınmaz.

Ancak, bu kişilere emlak vergisi muafiyeti uygulanabilmesi için konutun mesken olarak kullanılması, tek konut olması ve brüt 200 metrekareyi geçmemesi gerekir.

REKLAM 2023’TE EMEKLİ OLAN EYT’LİLER BU YIL YARARLANACAK İlk defa emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar. Geçen yıl emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında emekli olan EYT’liler de 2024 yılından itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecekler. Bu yıl emekli olanlar ise gelecek yıldan itibaren yararlanmaya başlayacaklar. BAŞVURU YAPILMASI GEREKİR Yeni emekli olanların emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için belediyeye başvurmaları gerekiyor. Başvuru yaparken “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form” doldurmak yeterlidir.

ÇALIŞAN EMEKLİLER YARARLANAMAZ Geçen yıl emekli olan EYT’lilerin yaklaşık yarısı sigortalı olarak çalışmaya devam ediyor. Emekli olup da çalışmaya devam edenlerin sayısı 1,9 milyon kişiyi buluyor. REKLAM Çalışmaya devam eden emekliler emlak vergisi muafiyetinden yararlanamaz. Muafiyetten yararlanabilmek için ayrıca herhangi bir işte çalışmamaları, 2023 yılında elde ettikleri faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin 150 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Gelir getirmeyen dükkan, arsa ve araziye sahip olan EYT’lilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanmasında bir engel bulunmuyor.

KİRAYA VERİLEN EV İÇİN MUAFİYET VAR MI? Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için konutta bizzat oturma zorunluluğu bulunmuyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan konutunu kiraya vermeden boş tutanlar, kiraya vermekle birlikte kendisi de kirada oturanlar veya bedel ödemeksizin aile üyelerine daimi olarak kullandıranlar da emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar. Ancak, evi kiraya verip eşinin veya çocuğunun evinde oturanlar muafiyetten yararlanamazlar. Emlak vergisi muafiyetinden, 200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler hisseleri oranında yararlanırlar. Sahip olduğu konutunun yanı sıra miras kalan başka bir evde hissesi olanlar ise emlak vergisi muafiyetinden yararlanamazlar.

Yazlık evi olan emekliler mesken olarak kullandıkları ev için muafiyetten yararlanamıyorlar. Yazlıktan başka evi olmayan emeklilerin yazlık evde vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için burada sürekli ikamet ediyor olması gerekir. Yazlıkta sürekli oturulduğu elektrik ve su faturasıyla kanıtlanabilir. REKLAM DUL VE YETİMLER DE YARARLANIR Ölen eş veya anne babadan dolayı dul, yetim aylığı bağlanmış olanlar da brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri bulunması halinde muafiyetten yararlanabilirler.

200 METREKARE HESABI Mesken olarak kullanılan binanın veya dairenin dıştan dışa yüzölçümü yapılarak brüt alan bulunur. Dıştan dışa ölçüm yapılamayan hallerde dairenin net kullanım alanı üzerinden brüt metrekare hesaplanır. Net kullanım alanına yüzde 25 ilave edilir. Kömürlük, çamaşırlık, sığınak, kapıcı ve kalorifer daireleri, garaj gibi eklentilerin arsa payına dahil edildiği binalarda 200 metrekare hesabında bu alanlar da dikkate alınır.