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        Haberler Gündem Güncel Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe! - Son dakika haberi

        Akreplerle yakalandı! Dünyaca ünlü müzenin müdürü İstanbul'da yakalandı

        Dünyaca ünlü Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo P., İstanbul'da kaçakçılık suçundan gözaltına alındı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, şüphelinin Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:30
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          İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo P., gözaltına alındı.

        • 2

          İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada, Türkiye'de yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanların DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını belirledi.

        • 3

          Bu türlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığını tespit eden ekipler, İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenledi.

        • 4

          Operasyonda, ABD'ye gideceği tespit edilen New York'taki Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nin müdürü Lorenzo P. gözaltına alındı.

        • 5

          Zanlının valizinde yapılan aramada içerisinde sıvı bulunan 88 plastik tüp şişe, 58 klipsli poşet içerisinde Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık 1500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türü ele geçirildi.

        • 6

          Hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        • 7

          Operasyonda ele geçirilen endemik türdeki hayvanlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına sergilendi.

        • 8

          Öte yandan akrep zehrinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu iddia edildi.

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