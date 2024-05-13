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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlık adaylığını açıklayacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlık adaylığını açıklayacak

        Fenerbahçe'de gözler haziran ayında yapılacak olan seçimli genel kurula çevrildi. Mevcut Başkan Ali Koç, başkan adaylığını duyururken bazı kongre üyeleri de eski başkan Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olması için imza toplamaya başladı. Aziz Yıldırım 15 Mayıs Çarşamba günü 13.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Yıldırım'ın başkanlık adaylığını açıklaması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 19:15 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:33
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        Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak
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        Fenerbahçe'de gözler haziran ayında yapılacak olan genel kurula çevrildi.

        1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım'ın da başkan adayı olması için bazı kongre üyeleri harekete geçti.

        Bazı üyeler, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na Aziz Yıldırım'ın adaylığı için imzalı beyannameye göndermeye başladı.

        Haber Global'e konuşan Aziz Yıldırım, çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısı ile başkanlık adaylığını açıklayacağını ifade etti.

        Yıldırım 15 Mayıs Çarşamba günü 13.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

        Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada iddialara yanıt vermiş ve adaylık durumunun olması halinde bunu kendisinin duyuracağını dile getirmişti.

        Fenerbahçe'de başkan adaylığı için son başvuru tarihi ise 24 Mayıs.

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