Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlık adaylığını açıklayacak

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Fenerbahçe'de gözler haziran ayında yapılacak olan genel kurula çevrildi.

1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım'ın da başkan adayı olması için bazı kongre üyeleri harekete geçti.

Bazı üyeler, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na Aziz Yıldırım'ın adaylığı için imzalı beyannameye göndermeye başladı.

Haber Global'e konuşan Aziz Yıldırım, çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısı ile başkanlık adaylığını açıklayacağını ifade etti.

Yıldırım 15 Mayıs Çarşamba günü 13.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada iddialara yanıt vermiş ve adaylık durumunun olması halinde bunu kendisinin duyuracağını dile getirmişti. Fenerbahçe'de başkan adaylığı için son başvuru tarihi ise 24 Mayıs.