Emine Erdoğan beğendiği aracı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından TOGG için paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, araçlardan kırmızı olanı beğendiklerini belirterek 'Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg’a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel; ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun.' açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EMİNE HANIM İLE KARARI SONRA VERECEĞİZ' DEMİŞTİ

Üretim bandını gezerken farklı renklerdeki otomobilleri gördüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsi olarak TOGG otomobili siparişini vermiş; ancak renk seçimiyle ilgili olarak "Maşallah, her biri ayrı güzel. Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz." demişti.