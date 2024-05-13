Ayşegül Çınar, boşandıktan kısa bir süre sonra yeni sevgilisiyle tatile çıktı
Oyuncu Ayşegül Çınar, Furkan Çalıkoğlu'ndan boşandıktan hemen sonra yeni sevgilisiyle tatil yaparak sosyal medyada paylaşımda bulundu
Oyuncu Ayşegül Çınar, iki yıl evli kaldığı Furkan Çalıkoğlu'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra yeni sevgilisiyle tatile çıktı. Çınar, adını vermediği sevgilisiyle birlikte fotoğrafları sosyal medya hesabından "Benim dünyam" notuyla paylaştı.
Ayşegül Çınar, boşanma davasını; Furkan Çalıkoğlu'nun kıskançlık krizlerine girerek kendisini arkadaş çevresinden uzaklaştırdığını ve kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne sürerek açmıştı.