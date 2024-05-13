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        Haberler Magazin Ayşegül Çınar, boşandıktan kısa bir süre sonra yeni sevgilisiyle tatile çıktı - Magazin haberleri

        Ayşegül Çınar, boşandıktan kısa bir süre sonra yeni sevgilisiyle tatile çıktı

        Oyuncu Ayşegül Çınar, Furkan Çalıkoğlu'ndan boşandıktan hemen sonra yeni sevgilisiyle tatil yaparak sosyal medyada paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:56
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        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
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        Oyuncu Ayşegül Çınar, iki yıl evli kaldığı Furkan Çalıkoğlu'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra yeni sevgilisiyle tatile çıktı. Çınar, adını vermediği sevgilisiyle birlikte fotoğrafları sosyal medya hesabından "Benim dünyam" notuyla paylaştı.

        Ayşegül Çınar, boşanma davasını; Furkan Çalıkoğlu'nun kıskançlık krizlerine girerek kendisini arkadaş çevresinden uzaklaştırdığını ve kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne sürerek açmıştı.

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