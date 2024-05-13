Poyraz bir hafta Marmara'da!
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta beklenen hava durumunu kaleme aldı. Serin rüzgarlar olan poyrazın hafta boyu Marmara'da etkili olacağını kaleme alan Öztel, "İstanbul'da sıcaklıklar salı gününden sonra 20°C civarında hissedilecek. Gölgeler bizi yazlık giysilerle yine üşütür. Rüzgar Marmara'ya hafta boyu poyrazdan esecek, sabah ve gece serinliğine uygun giyinmekte yarar var" ifadelerin kullandı
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Türkiye’de mevsime göre serin havalar, bu hafta biraz ısınarak mevsim normallerine yükseliyor. Hava sıcaklıkları batı ve kuzey bölgelerde bu hafta 3 ila 7°C yükselecek.
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İstanbul’da yağmurlar kesiyor, bundan sonraki en yakın yağış cuma öğlen saatleri, haftanın neredeyse tamamı az bulutlu ve güneşli geçecek. Aslında bu tahmindeki yağmur da düşmeyebilir, gelecek dönemin oldukça kurak geçeceğini tahmin ediyoruz.
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İstanbul’da gökyüzü az bulutlu ve güneşli, sıcaklıklar salı gününden sonra 20°C civarında hissedilecek. Gölgeler bizi yazlık giysilerle yine üşütür. Rüzgar Marmara’ya hafta boyu poyrazdan esecek, sabah ve gece serinliğine uygun giyinmekte yarar var.
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Ankara’da bu hafta çok daha güneşli geçiyor, son haftada başkent her güne bir miktar yağmur alabilmişti. Bu geceden itibaren hava 4 gün süreyle açık olacak. Ankara’da gündüz sıcaklıkları 17 ila 20°C’lere yükselerek hafta boyu pek azalmıyor.
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İzmir’de hafta açık havayla devam ediyor, hafta sonuna doğru sıcaklıklar İzmir-Çeşme boyunca 29-30°C’lere ulaşabilir. Kıyı Ege’ye ve Akdeniz sahillerine son zamanların en sıcak hafta sonu havası bu hafta sonu geliyor.
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Bugün ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde kuvvetli yağıyor. Adana-Osmaniye arasında yine dolu yağışı ve sağanak nedeniyle suların yükseldiği caddeler görebiliriz.
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Batman, Şırnak, Muş ve Bingöl yağışların bugün kuvvetli olacağı diğer merkezler. Yarın ise Kars-Ağrı arasındaki kar yağışları ulaşımı etkileyebililir. Mevsime göre soğuk bu havalar, doğu bölgelerde 1 hafta daha kalıcı olacak görünüyor.
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Doğu ve Güneydoğu bölgeler ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlar devam edecek görünüyor.
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Türkiye’nin dağlarında zaman zaman kar yağabilir, batının ve doğunun bu yüksek kesimlerinde (Sıcaklık 0°C’ye yakın) kar nedeniyle ulaşım aksayabilir.
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Karadeniz yaylalarına seyahat edeceklerin bu durumu hafta içi göz önünde bulundurmasında yarar var.
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