Poyraz bir hafta Marmara'da!

Ankara’da bu hafta çok daha güneşli geçiyor, son haftada başkent her güne bir miktar yağmur alabilmişti. Bu geceden itibaren hava 4 gün süreyle açık olacak. Ankara’da gündüz sıcaklıkları 17 ila 20°C’lere yükselerek hafta boyu pek azalmıyor.