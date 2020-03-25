Çinli inşaat ve mühendislik şirketi Gezhouba Group Türkiye'de hidroelektrik santrali projesi için 1.5 milyar dolar değerinde çerçeve anlaşma imzaladığını açıkladı.

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