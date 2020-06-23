Dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin, geçtiğimiz yıllarda elektrikli otomobillere geçiş için bir dizi sert kural getirmişti.
Dolayısı ile, ülkedeki üreticiler gelecek planlarını içten yanmalı motora göre daha maliyetli elektrikli otomobil ve batarya teknolojileri üzerine kurmuştu.
Fakat, koronavirüs salgının dünya genelinde satışları azaltması ve üretim maliyetlerini yukarı çekmesi, üreticiler nezdinde elektrikli araç geliştirme çalışmalarını hiç olmadığı kadar pahalı hale getirdi.
Gelişmeler, Çin'in elektrikli otomobillerin teşviki için diğer motor seçeneklerine koyduğu kuralları esnetmesine yol açtı.
2 YILLIĞINA ESNETTİ
Çin Sanayi Bakanlığı, tam elektrikli araçlara geçiş olarak görülen hibrit otomobillere de çeşitli kolaylıklar sağlanan yeni bir düzenleme açıkladı.
Buna göre, 2021 ve 2023 yılları arasında ülkedeki otomotiv üreticileri yüksek maliyetli tam elektrikli otomobiller yerine, görece daha az maliyetli hibrit otomobil de geliştirebilecek.
Her ne kadar elektrikli ve içten yanmalı benzinli motorun birlikteliğinden oluşsa da, hibrit otomobillerin artık 'yakıt tüketimi düşük binek araçlar' olarak sınıflandırıldığı açıklandı.
Yeni düzenleme ile, Çin otomotiv sektörünün konvansiyonel motora sahip modelleri birer hibrite dönüştürmeye yoğunlaşması bekleniyor.
Çin'in, daha önce açıklanan ve 2025 yılına kadar ülkedeki otomobillerin dörtte birinin tam elektrikli olması hedefinde ise bir esneklik olmayacağı kaydediliyor.
Gelişmeler, dünyanın en büyük otomotiv pazarı yanında, en büyük elektrikli otomobil pazarı da olan Çin'in, yakın bir gelecekte en büyük hibrit otomobil pazarına ev sahipliği yapacağını gösteriyor.
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