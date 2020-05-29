HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs salgınının zor günler yaşattığı otomotiv sektöründe, elektrikli araç geliştirme yarışı tam gaz devam ediyor.

Bu kapsamda, rekabette öne çıkmak isteyen üreticiler de çeşitli işbirliklerini yeşil ışık yakıyor.

Bunlarda Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),bir süredir görüşme halinde olduğu Çinli elektrikli araç geliştiricilerinden ikisine 2.1 milyar euroluk (2.33 milyar dolar) yatırım yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, VW Anhui Jianghuai Automobile Group'un (JAC Motors) yüzde 50'si için 1 milyar euro ödedi. Ayrıca, JAC ile ortak olduğu elektrikli araç girişimindeki payını da yüzde 50'den yüzde 75'e çıkardı.

Bu ortaklığın 2025'e kadar 5 yeni elektrikli model çıkarması bekleniyor.

HİSSELERİ UÇTU

Öte yandan, VW'nin hidrojen yakıt hücreli araçlar da dahil olmak üzere, 2025'e kadar Çin'de 1.5 milyon adet elektrikle çalışan araç satmak istediği belirtiliyor.

VW'nin Çin'deki bir diğer yeni yatırımı da batarya üreticisi Guoxuan High-tech'e oldu. Alman üretici bu şirketin de 1.1 milyar euro karşılığında yüzde 26.5'inin kontrolünü ele aldı ve Guoxuan'un en büyük hissedarı oldu.

Çin'deki son gelişmeler sonrası ise JAC ve Guoxuan'ın hisselerinde günlük limit olan yüzde 10'a kadar artış görüldü.

VW'nin Çin'de FAW ve SAIC gibi yerel üreticiler ile de ortaklıkları bulunduğun belirtelim.

2025'E KADAR PAZARIN DÖRTTE BİRİ ELEKTRİKLİ OLACAK

Çin'in 2025'e kadar pazarda satılan araçların yüzde 25'ini elektrikliye döndürme hedefi Çin dışındaki üreticilerin de iştahını kabartıyor.

Çin pazarın yılda 25 milyon aracın satıldığı göz önüne alındığında, ülkenin hem toplam otomotiv hem de elektrikli araç satışında dünyanın açık ara en büyük pazarı olduğu görülüyor.

Bu durum da, VW gibi markaların Çin'de elini güçlendirmek yönünde adımlar atmasına neden oluyor

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Geçtiğimiz gün de, Mercedes'in çatı kuruluşu Daimler'in Çin'de elektrikli araç yatırımına gideceği ortaya çıkmıştı.



Alman üreticinin Çinli batarya üreticisi Farasis Energy'e 480 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığı belirtilirken, elektrikli araçlara ağırlık verecek Daimler'in batarya konusunda tedarik sıkıntısı yaşamamak için söz konusu adımı atacağı kaydediliyor.

ABD'Lİ ÜRETİCİ SATIŞ REKORU KIRDI

Çin'deki elektrikli araç pastasından pay almak isteyen ABD'li üretici Tesla da, geçtiğimiz aylarda ABD dışındaki ilk fabrikasını Çin'in Şangay kentinde açmıştı.

Tesla Ocak ayında 3 bin 900 ve Şubat ayında 2 bin 620 araç satmıştı. sattığı Çin'de, Mart ayında ise 10 bin 160 adet araç satarak kendi rekorunu kırmıştı.

ABD'li üreticinin sadece elektrikle çalışan araçlar sattığı düşünülünce, Çin'de pazar dinamiklerinin seyri de ortaya çıkıyor.

ORTAKLIK KURALLARI 2018'DE ESNETİLMİŞTİ

Son olarak, Çin'de 2018'e kadar yabancı otomotiv üreticilerinin yerel bir ortak ile kurduğu şirketlerde en fazla yüzde 50 paya sahip olmasına izin veriliyordu.

Bu kuralın 2 sene önce esnetilmesi ile, başta BMW olmak üzere hemen hemen bütün yabancı üreticiler yerel ortaklarının ya kontrolünü devraldılar yada yerel şirketler ile kurdukları ortaklıklardaki paylarını artırdılar. Yaşanan son gelişmeler de, bu kapsamda gerçekleşebildi.

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