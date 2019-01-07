Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO´su Elon Musk, markanın anavatanı haricindeki ilk dev fabrikasının temellerinin Çin'de atılacağını duyurdu.

Milyarder işadamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılacak olan Tesla Şangay Fabrikası temel atımını dört gözle bekliyorum. Ön inşaatı yaza kadar bitirmeyi, yıl sonunda da Model 3 üretimine başlamayı ve gelecek yıl yüksek üretim hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Şangay'da üretilecek Model 3/Y, Çin ve bölgesine çok iyi hizmet verecek" dedi.

Elon Musk, Amerika'daki üretimin de devam edeceğini bildirerek, "Şangay Fabrikası, 3/Y modelinin, Çin için düşük maliyetli versiyonlarını üretecek. Bütün S/X modelleri ve Model 3/Y'nin yüksek maliyetli versiyonları ise, Çin de dahil olmak üzere bütün dünya pazarı için ABD´de üretilmeye devam edecek" ifadesini kullandı.

REKABETTE ELİ GÜÇLENECEK

Ticaret savaşları ile başlayan süreçte, Çin' yakın bir zamana kadar ABD'den ithal edilen araçlara yüzde 40 oranında gümrük vergisi uyguluyordu. Fakat, ABD ile Çin arasında devam eden ticari savaşta ateşkese gidilmesinin ardından söz konusu oran Mart ayına kadar yüzde 15'e indirilmiş durumda. Gelişmeler, 2018 yılı boyunca ABD'li markaların dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'deki satışlarını önemli ölçüde etkiledi.

Öyle ki, gümrük vergileri yüzünde ülkede satılan araçlarının fiyatları yerel rakiplerden daha yüksek kalan Tesla, yeni fabrikası sayesinde bu durumun önüne geçebilecek ve Nio ile Byton gibi Çinli markalar ile rekabette elini güçlendirmiş olacak.

YILDA 250 BİN ADET ÜRETMEYE PLANLIYOR

Tesla'nın Şangay fabrikasındaki üretimin 2019'un ikinci yarısında başlaması öngörülüyor. Tesisin tam kapasite ile çalışmaya başladığı zaman üretimi kapasitesinin ise yıllık 250 bin araç olması bekleniyor.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin, elektrikli otomobiller içinde en büyük pazar durumunda. Hükümetin elektrikli araçlara uyguladığı teşvikler sonucunda 2030 yılına kadar ülke satılan her otomobilin elektrikli olması hedefleniyor.