Chery'nin yeni markası Jaecoo Türkiye'ye geldi

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin yeni markası Jaecoo, Türkiye'ye gelmek için artık gün sayıyor.

Markanın Çin'deki genel merkezindeki yetkileri, kısa bir süre önce Habertürk'e yaptıkları özel açıklamada, Jaecoo'nun Türkiye'ye gelişi için yılın ikinci çeyreğini işaret etmişti.

Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor

İşte bu geri sayım devam ederken, Chery Türkiye Genel Müdürü Ahu Turan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Jaecoo 7'yi test amaçlı Türkiye'ye getirdiklerini bildiren Turan, yeni marka için bayilik görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Turan, yıl içinde Jaecoo'nun 8 modelini de Türkiye'ye getirmek istediklerini belirtti.

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BENZİNLİ VE HİBRİT GELECEK

Jaecoo modellerinin kaputunun altında hem PHEV hem benzinli ünitelerin görev yapacağını önceki haberlerimiz de duyurmuştuk.

Bir kez daha hatırlatmak gerekirse, bu motor seçeneklerinin hali hazırda Tiggo model ailesinde yer alan benzinli motorlar ile aynı olması bekleniyor.

Jaecoo 7, tek bir donanım paketi ile Türkiye'ye giriş yapacak. Araçta 4x4 ve 4x2 seçenekleri sunulacak.

Önceki haftalarda, Chery yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz online toplantıda, markanın PHEV (Plug-in hybrid elektrikli) motorlu otomobillerinin 2024’ün son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağını öğrendik.