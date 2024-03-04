Elektrikliyi erteledi, 'hibrit'e yöneldi
Yaklaşık 5 yıllık aradan sonra 2023'te Türkiye'ye geri dönen Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarındaki 'ikinci baharını' yeni modeller ve teknolojiler ile sürdürmeye hazırlanıyor. Chery'nin Çin'in Wuhu kentindeki genel merkezinden Habertürk'e yapılan özel açıklamalara göre, elektrikli otomobil planını erteleyen markanın hibrit motora sahip otomobilleri ise yıl içinde satışa sunulacak. Ayrıca, Çinli markanın sedan modeli Arrizo 8 de yıl bitmeden hem hibrit hem de benzinli motorlar ile Türk tüketicisinin karşısına çıkacak. Yaz aylarında ise, Chery'nin premium bir marka olarak konumlandırdığı Jeacoo'nun SUV modelleri Türkiye yollarına çıkacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Türkiye otomotiv pazarının tarihindeki en yüksek satış adedini gördüğü 2023 yılında, Çin'den Türkiye'ye adeta bir otomobil akını yaşandı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) rakamlarına göre, 2023 yılında Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Dolayısı ile geçtiğimiz yıl toplam pazarın neredeyse yüzde 5'ini Çinli araçlar oluşturdu.
Toplam 13 Çinli otomobil markasının ulaştığı bu satış rakamının 40 bin 590 adedini ise Chery'nin otomobilleri oluşturdu.
Bu sonuçta, çoğu Çinli markanın sadece elektrikli otomobillere yönelmesinin aksine, Chery'nin ise benzinli motorları ile Türk tüketicisinin karşısına çıkması etkili oldu.
Markanın Çin’in Wuhu kentindeki genel merkezinden Habertürk’e yapılan özel açıklamaya göre, Chery şimdi de Türkiye’ye yeni nesil hibrit güç ünitelerini getirecek.
Chery yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz online toplantıda, markanın PHEV (Plug-in hybrid elektrikli) motorlu otomobillerinin 2024’ün son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağını öğrendik.
Böylece, elektrikli araç tebliği ve Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan yüzde 40 ek vergiye maruz kalmadan Chery’nin otomobilleri Türkiye’de satılmaya devam edebilecek.
Chery yetkilileri, hibrit motorların yanında hali hazırda satışa sunulan benzinli motorların da devam edeceğini belirtiyor.
Hatırlanacak olursa, 2023 sonun ithal elektrikli araçlara yönelik yeni kurallara getirilmişti. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu hale geldi.
Ayrıca, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi ve ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması da elektrikli araç ithalatı için zorunlu oldu.
JEACOO’LAR YAZA GELİYOR
Öte yandan, edindiğimiz bilgiye göre Chery’nin premium marka olarak konumlandırdığı Jeacoo, yaz aylarında Türk tüketicisi ile buluşacak.
Geçtiğimiz Ekim ayında Çin’deki temaslarımız kapsamında kullanma fırsatı bulduğumuz Jeacoo 7 ve Jeacoo 8’in Türkiye’de satışa sunulacak motor seçenekleri hakkında da markanın Çin'deki genel merkezinden bilgi aldık.
Chery yetkilileri, bundan 6 ay önce Çin’e yaptığımız ziyarette, Jeacoo 7’nin Tiggo modellerindeki benzinli motor ile Türkiye’de satışa sunulacağını açıklamışlardı. Şimdi ise, bu motorun yanında hibrit ünitenin de tüketicinin beğenesine sunulacağını öğrendik.
Jeacoo 8 ise, Çin pazarında Türkiye’de yüzde 150 ÖTV dilimine giren 2.0 litre benzinli motor ile satılıyor. Çinli yetkililer, bu motorun haricinde Türkiye’ye özel düşük ÖTV dilimine girecek benzinli motor üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı.
Edindiğimiz bilgiye, Jeacoo 8'de de hem benzinli hem de hibrit motorlar görev yapacak.Ekim 2023'te Chery'nin Çin'in Wuhu kentindeki Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş, markanın yeni modelleri ile teknolojilerini yerinde görmüştük.
Çin'de yaptığımız görüşmelerde, Omoda 5’in tamamen elektrikli versiyonunun 2024'te Türkiye’ye getirileceği açıklanmıştı.
Fakat, 2023 sonunda ithal elektrikli otomobillere getirilen yeni kurallar, markanın bu kararını ertelemesine neden oldu.Görseller Habertürk'e aittir.
Bu kapsamda, hibrit motorları satışa sunma planının Chery açısından stratejik bir karar olduğu görülüyor.
ÜÇ MOTORDAN OLUŞUYOR, ŞARJ EDİLEBİLİYOR
Markanın PHEV (Plug-in hybrid elektrikli) teknolojisine yakından bakmak gerekirse, bu teknolojiye sahip motorlarda üçlü lityum batarya paketleri görev yapıyor.
Verilen bilgiye göre, PHEV teknolojisi, uyarlanabilir mod sayesinde yol koşullarını önceden tanımlayabiliyor ve optimum güç üretimini bu koşullara göre uyarlıyor.
Markanın ‘QPower’ ismini verdiği mimariye ait güç ünitesi, 1.5 T benzinli motor ve iki adet elektromotor olmak üzere üç motordan oluşan şarj edilebilir hibrit sistemden oluşuyor.
9 çalışma modu ve 11 vites kombinasyonuna sahip bu sistem, TSD çift eksenli güç aktarma teknolojisine sahip. Motor 115 KW maksimum güç ve 220 Nm maksimum tork üretiyor.
SEDAN MODEL YOLDA
Bu teknolojilerle donatılan Chery’nin sedan modeli Arrizo 8 PHEV de, yıl içinde Türkiye’ye gelecek.
Otomobil, tamamen elektrikli sürüşle 100 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Aracın toplam menzil değeri ise 1400 kilometrenin üzerinde olarak açıklanıyor.
Aracın bataryası, yüzde 30’dan yüzde 80'e 19 dakikada dolabiliyor. Bu süre 25 santigrat derecenin altında mümkün olabiliyor.
Arrizo 8 PHEV, WLTC normuna göre 100 kilometrede 4.2 litre yakıt tüketirken, otomobilde markanın diğer modellerinde görev yapan benzinli güç ünitesine de yer verilecek.
Türkiye pazarında ilk olarak 2008 yılında giren, fakat umduğunu bulamayınca 2017'de pazardan çıkma kararı alan Çinli otomobil üreticisi Chery, 5 yıllık bir aranın ardından Türkiye'ye 3 SUV modeli ile geri dönmüştü.