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Türkiye pazarına 5 yılın ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yeniden giriş yapan Chery, global üretim üssünde çevre temalı bir etkinliğe imza attı.

Çinli üreticinin genel merkezinin bulunduğu Çin'in Wuhu kentindeki '2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde, yeşilin korunması, çevre dostu ulaşım, enerji tasarruflu ve yeni enerji araçlarının geliştirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.

Wuhu'daki zirvede, Chery'nin Türkiye planları ile ilgili de çeşitli bilgilere ulaştık. Marka yetkililerinden aldığımız bilgilere göre, Çinli üretici önümüzdeki dönemde birçok yeni modelini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Chery'nin Wuhu'daki genel merkezinde markanın geleceği hakkında yetkililerden bilgi aldık

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Chery, Türkiye'de hali hazırda Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ile varlık gösteriyor. Her üç modelin kaputunun altında ise aynı benzinli motor görev yapıyor.

Dolayısı ile marka Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan yüzde 40 ek vergiye yakalanmadan otomobillerini Türkiye'de satabiliyor. Fakat bu durum önümüzdeki aylarda değişecek gibi görünüyor.

YENİ MODELLER YOLDA

Yılbaşına doğru Omoda 5'in tam elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sunacak Chery, böylece ilk kez bir elektrikli otomobilini de Türkiye'ye getirmiş olacak.

Ayrıca, Çinli üreticinin 'premium' marka olarak lanse ettiği Jaecoo da, ilerleyen dönemde Türkiye'de varlık gösterecek. Öyle ki, Jaecoo'nun bayilik görüşmeleri bile başlamış durumda.

Jaecoo'nun Türkiye'de satışa sunacağı ilk modeli ise, c-suv segmentinde yer alan '7' modeli olacak. Wuhu'daki etkinlikte yakından inceleme fırsatı bulduğumuz model, köşeli hatları ile ile dikkat çekiyor.

Öte yandan, Çinli yetkililerden Jaecoo'nun e-segment SUV segmentinde yer alan modeli '8'in de Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü öğrendik. Bu noktada, Jaecoo 8'in bazı pazarlarda Chery Tiggo 9 Pro adı altında satıldığını da belirtelim.

Devam edecek olursak, Chery'nin Türkiye'deki bir diğer yeni modeli ise Tiggo 4 olacak.

B-SUV segmentinde mücadele eden bu modelin de markanın satışlarına katkı sağlaması bekleniyor.

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Çinli markanın Türkiye'deki başka bir yeni modeli de, C-segment sedan Arrizo 8 olacak. Böylece Chery ilk kez SUV dışında farklı bir karoserdeki otomobilini de Türkiye'ye getirecek.

Chery'nin ürün gamında Exeed ve Jetour gibi iki marka daha bulunuyor. Fakat, bu iki markanın henüz Avrupa homologasyonu bulunmuyor.

Ama yine de, Chery'nin genel merkezinde yaptığımız görüşmelerde Jetour'un Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların başladığını öğrendik.

Ayrıca, Chery'nin alt markalarından iCar'ın 03 modelinin Türkiye getirilmesi için de düğmeye basılmış durumda.

Tam elektrikli off-road odaklı bir SUV olan iCar 03'ün Türkiye ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

ARAÇ SAHİPLERİ TÜRKİYE'DEN ÇİN'E GİTTİ

Chery'nin Türkiye de dahil tüm dünyadan kullanıcılarını ağırladığı Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde, UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Durum Fonu) ve IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) ile anlaşmalar yapılacağı açıklandı.

Çinli üreticinin, bu anlaşmalar kapsamında yoksul ülke ve bölgelerdeki çocuklara gıda, temiz su, sağlık ve eğitim konularında yardım sağlamak için çalışacağı kaydedildi.

Wuhu'daki etkinlikte Chery'nin Türk kullanıcılarından Özcan Kaya, Yalınç Altay, İlkay Yeşilbaş, Murat Koruklu ve Caner Işıkyakar hazır bulundu

Etkinlik kapsamında Wuhu'da bir araya geldiğimiz Chery'nin Türk kullanıcıları, araçları ile yaşadıkları yaklaşık 6 aylık deneyimlerini markanın genel merkezindeki üst düzey yetkililere aktardıklarını belirttiler.

Ayrıca, Türkiye'nin farklı kentlerinden Wuhu'daki organizasyona katılan Türk kullanıcılar, etkinliğe dünyanın farklı bölgelerinden gelen diğer Chery kullanıcıları ile de araçları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anlattılar.