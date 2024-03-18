Chery'nin yeni markası Jaceoo Türkiye için gün sayıyor
Çinli otomobil markası Chery, 'premium' liginde konumlandırmak istediği yeni markası Jaceoo Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Markanın Çin'deki genel merkezinden Habertürk'e yapılan özel açıklamaya göre, Jaceoo'nun kompakt SUV modeli '7''nin yaz aylarında Türkiye'de satışı başlayacak. Markanın ikinci modeli ise e-segment SUV segmentinde yer alan '8' olacak. Her iki otomobilde de benzinli ve şarj edilebilir hibrit motorlar görev yapacak. Chery yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Jaceoo modelleri Jaguar Land Rover'ın otomobilleri ile aynı platformu paylaşıyor. Edindiğimiz bilgiye göre, markanın adı ise 'cool' ve Almanca'da 'avcı' anlamına gelen 'jaeger' kelimelerinin birleşiminden türetilmiş. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Son dönemde Türkiye pazarına yönelik özel bir çalışma içinde Çinli otomobil markası Chery, yeni bir markayı daha Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.
Chery'nin geçtiğimiz yıl Şangay Otomobil Fuarı'nda lanse ettiği yeni markası Jaceoo Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.
Markanın Çin’in Wuhu kentindeki genel merkezinden Habertürk’e yapılan özel açıklamaya göre, Chery'nin 'premium' liginde konumlandırmak istediği Jaceoo yaz aylarında Türkiye'ye giriş yapacak.Ekim 2023'te Chery'nin Çin'in Wuhu kentindeki Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş, Arrizo 8, Jaecoo 7 ve Jaecoo 8 modellerini yakından incelemiştik..
Jaceoo'nun Türkiye'deki ilk modeli ise kompakt SUV model Jaceoo 7 olacak.
Öte yandan, Çinli yetkililerden Jaecoo'nun e-segment SUV segmentinde yer alan modeli Jaceoo 8'in de Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü öğrendik. Bu noktada, Jaecoo 8'in bazı pazarlarda Chery Tiggo 9 Pro adı altında satıldığını da belirtelim.
Chery Türkiye, Jaceoo için farklı bir bayi yapılanması üzerinde çalışıyor. Bayilik anlaşmaları için görüşmeler devam ederken, yeni yapılanma kapsamında Omoda-Jaceoo markaları için Chery'den farklı bir bayi ağı kurulacak.
ADI ALMANYA'DAN, TEKNOLOJİSİ İNGİLTERE'DEN
Marka yetkilileri Jaecoo için, "Offroad odaklı ama klasik bir oofroad aracına göre daha modern olmayı hedefliyoruz. Amacımız genç-klasik modeller üretmek" açıklamasında bulunuyor.
Jaecoo kelimesinin ise iki farklı kelimenin bir araya getirilmesinden oluştuğunu öğrendik. 'Cool' ve Almanca'da 'avcı' anlamına gelen 'jaeger' kelimelerinin birleşiminden Jaecoo kelimesi türetilmiş.
Bu noktada, Alman kökenli bir kelimenin markanın ismine taşınmasının Alman otomobilleri ile rekabet etmek için seçilmiş bir strateji olduğu yorumu yapılabilir.
Bu rekabet için Jaguar Land Rover grubu ile işbirliği de yapılmış durumda. Çin pazarında satılan Jaguar Land Rover grubu otomobiller, Wuhu'daki Chery fabrikalarında üretiliyor.
Edindiğimiz ilgiye bilgiye göre, Chery, bu ortaklıktan sağladığı teknolojik birikimi Jaecoo modellerine taşıyor.Fotoğraflar Habertürk'e aittir.
Jaecoo 7 ve 8 modelleri Jaguar Land Rover grubu otomobiller ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Bu teknoloji paylaşımının detaylarının ise markanın yaz aylarında yapacağı lansmanda tam olarak açıklanacağı belirtiliyor.
BENZİNLİ VE HİBRİT MOTORLAR İLE GELECEK
Jaecoo modellerinin kaputunun altında ise hem PHEV hem de benzinli üniteler görev yapacak. Teknik özellikleri açıklanmayan bu motor seçeneklerinin hali hazırda Tiggo model ailesinde yer alan benzinli motorlar ile yakında Türkiye'ye gelecek PHEV güç üniteleri ile aynı olması bekleniyor.
Chery yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz online toplantıda, markanın PHEV (Plug-in hybrid elektrikli) motorlu otomobillerinin 2024’ün son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağını öğrendik.
Chery'nin Türkiye'deki ilk PHEV motorlu otomobili ise sedan model Arrizo 8 olacak.
Böylece, elektrikli araç tebliği ve Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan yüzde 40 ek vergiye maruz kalmadan Chery’nin otomobilleri Türkiye’de satılmaya devam edebilecek.
PAZARIN YÜZDE 5'İ ÇİNLİ OLDU
Türkiye otomotiv pazarının tarihindeki en yüksek satış adedini gördüğü 2023 yılında, Çin'den Türkiye'ye adeta bir otomobil akını yaşandı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) rakamlarına göre, 2023 yılında Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Böylece, Çin'den Türkiye'ye gelen 13 otomobil markası geçtiğimiz yıl pazarın neredeyse yüzde 5'ini oluşturdu.
Öte yandan, 2023 yılı sonunda ithal elektrikli araçlara yönelik yeni kurallar getirildi. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu hale geldi.
Ayrıca, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi ve ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması da elektrikli araç ithalatı için zorunlu oldu.
Elektrikli modeller yerine hibrit motorlara yönelen Çin menşeli markalar ise bu kurallara takılmadan Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürebiliyor.