Son dönemde Türkiye pazarına yönelik özel bir çalışma içinde Çinli otomobil markası Chery, yeni bir markayı daha Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Chery'nin geçtiğimiz yıl Şangay Otomobil Fuarı'nda lanse ettiği yeni markası Jaceoo Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

Markanın Çin’in Wuhu kentindeki genel merkezinden Habertürk’e yapılan özel açıklamaya göre, Chery'nin 'premium' liginde konumlandırmak istediği Jaceoo yaz aylarında Türkiye'ye giriş yapacak.

Ekim 2023'te Chery'nin Çin'in Wuhu kentindeki Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş, Arrizo 8, Jaecoo 7 ve Jaecoo 8 modellerini yakından incelemiştik..

Jaceoo'nun Türkiye'deki ilk modeli ise kompakt SUV model Jaceoo 7 olacak.

Öte yandan, Çinli yetkililerden Jaecoo'nun e-segment SUV segmentinde yer alan modeli Jaceoo 8'in de Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü öğrendik. Bu noktada, Jaecoo 8'in bazı pazarlarda Chery Tiggo 9 Pro adı altında satıldığını da belirtelim.

Jaecoo kelimesinin ise iki farklı kelimenin bir araya getirilmesinden oluştuğunu öğrendik. 'Cool' ve Almanca'da 'avcı' anlamına gelen 'jaeger' kelimelerinin birleşiminden Jaecoo kelimesi türetilmiş.

Marka yetkilileri Jaecoo için, "Offroad odaklı ama klasik bir oofroad aracına göre daha modern olmayı hedefliyoruz. Amacımız genç-klasik modeller üretmek" açıklamasında bulunuyor.

Chery Türkiye, Jaceoo için farklı bir bayi yapılanması üzerinde çalışıyor. Bayilik anlaşmaları için görüşmeler devam ederken, yeni yapılanma kapsamında Omoda-Jaceoo markaları için Chery'den farklı bir bayi ağı kurulacak.

Fotoğraflar Habertürk'e aittir.

Bu noktada, Alman kökenli bir kelimenin markanın ismine taşınmasının Alman otomobilleri ile rekabet etmek için seçilmiş bir strateji olduğu yorumu yapılabilir.

Bu rekabet için Jaguar Land Rover grubu ile işbirliği de yapılmış durumda. Çin pazarında satılan Jaguar Land Rover grubu otomobiller, Wuhu'daki Chery fabrikalarında üretiliyor.

Edindiğimiz ilgiye bilgiye göre, Chery, bu ortaklıktan sağladığı teknolojik birikimi Jaecoo modellerine taşıyor.

Fotoğraflar Habertürk'e aittir.

Jaecoo 7 ve 8 modelleri Jaguar Land Rover grubu otomobiller ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Bu teknoloji paylaşımının detaylarının ise markanın yaz aylarında yapacağı lansmanda tam olarak açıklanacağı belirtiliyor.

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BENZİNLİ VE HİBRİT MOTORLAR İLE GELECEK

Jaecoo modellerinin kaputunun altında ise hem PHEV hem de benzinli üniteler görev yapacak. Teknik özellikleri açıklanmayan bu motor seçeneklerinin hali hazırda Tiggo model ailesinde yer alan benzinli motorlar ile yakında Türkiye'ye gelecek PHEV güç üniteleri ile aynı olması bekleniyor.