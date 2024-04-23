Altın düşüyor! İşte 23 Nisan 2024 Salı güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki ivme aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Haftaya düşük başlayan altın fiyatları bu seyrini sürdürüyor. Peki, 23 Nisan Salı günü çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte, detaylar...
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Analistler, Orta Doğu'da sınırlı da olsa düşen tansiyonun altına olan talepteki zayıflamada etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildirdi.
Fed'in politika faizini son 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına rağmen son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ekonomideki canlılığa işaret ettiğini kaydeden analistler, perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.
Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığının altını çizen analistler, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda yüzde 41 ve eylülde yüzde 64 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.
Analistler, bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 ve 2 bin 430 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 452 liradan yaparken; 23 Nisan Salı günü 2 bin 416 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 923 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 866 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.416,51
Satış: 2.416,90
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.305,06
Satış: 2.305,46
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.866,41
Satış: 3.951,63
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 15.465,66
Satış: 15.758,17
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YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 7.708,66
Satış: 7.903,25
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.465,66
Satış: 15.758,17
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.498,62
Satış: 16.920,04
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.339,03
Satış: 1.758,50
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.271,43
Satış: 2.395,11