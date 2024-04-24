Fenerbahçe Beko'dan Euroleague play-off'larına müthiş başlangıç!
THY EuroLeague play-off serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda uzatmaya giden maçta Monaco'yu 95-91 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti
THY EuroLeague play-off serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko normal süresi 81-81 eşitlikle biten müsabakanın uzatma dakikalarında deplasmanda Monaco'yu 95-91 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşan ekibin Final-Four'a yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.
Salon: Gaston Medecin
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)
Monaco: Loyd 16, Blossomgame 8, Brown 8, Motiejunas 12, James 16, Okobo 19, Diallo 10, Strazel 2, Hall, Cornelie
Fenerbahçe Beko: Calathes 17, Biberovic 2, Dorsey 13, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 6, Wilbekin 7, Papagiannis 4, Noua, Pierre, Guduric 11, Madar, Sestina 16
1. Periyot: 26-15
Devre: 46-37
3. Periyot: 61-60
Normal süre: 81-81
5 faulle çıkanlar: 38.30 Loyd, 44.39 Diallo, 44.49 Brown (Monaco), 44.16 Calathes (Fenerbahçe Beko)