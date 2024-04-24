Bad-ı Saba Konutları A Bloka ilişkin davasında yürek yakan sözler

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Şahin Avşaroğlu ve Hamit Kocabaş ile tutuksuz sanıklar Ahmet Fatih T, Ali Enes Ç, Alper Ömer D, Hasan T, Hülya K, Lutfi V, Ömer Faruk T. ve İsmail A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, savunmasında, depremden sonra şehri terk etmediğini, sahada çalışmalara katıldığını ve iddianamedeki hususlara katılmadığını ifade etti.

"DEPREM YÖNETMELİĞİNİN ÜZERİNDEN ÇOK YÜKSEKTE BİR DEPREM OLDU" Depremin hızının yüksek olduğunu ifade eden Avşaroğlu, "Deprem yönetmeliğinin üzerinden çok yüksekte deprem oldu. Ben işini düzgün ve yasalara uygun yapan biriyim. Yapılan çalışmalar denetlendi. Çok şükür, bizim binamız yapılırken hiçbir kurumdan uyarı almadık. Neye uygunsa ona göre binamızı yaptık. Ayrıca 'sıvı zemine bina yapıldı' denmesi doğru değildir." diye konuştu. REKLAM Kocabaş ise 15 aydan beri tutuklu olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek, tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

"10 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME DAYANIR, DİYE BİZE BU BİNALARI SATTILAR" Müşteki Nuri Gülçin, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve 8 aylık binanın saniyeler içinde yıkıldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istediğini söyledi. Binanın yeni yapıldığını dile getiren Gülçin, şöyle devam etti: "Biz binada komşularımızı dahi tanımıyorduk. 8 saniye içerisinde binamız yıkıldı. Enkazda suların içerisinde insanları çıkardık. Babam suda boğulmasın diye kepçeden yardım istedik. 10 şiddetindeki depreme dayanır, diye bize bu binaları sattılar. Ama ne yazık ki bina 7 şiddetine bile dayanamadı."

Müşteki Ayşe Bodur da 8 aylık bir binanın nasıl yıkıldığını anlamadıklarını ve dönemin belediye başkanından da şikayetçi olduklarını söyledi. REKLAM Yıkılan binada eşinin vefat ettiğini anlatan Bodur, "İlk evimiz olduğu için çok heyecanlıydık. Eşim daha çok İsmail A. ile iletişim kuruyordu. Sanıklar temelde su çıkmadığını söylüyor. Ama biz temelde su çıktığını gördük. Eşim dairenin yöneticisi olduğu için sıklıkla zemine iniyordu ve zeminde su olduğunu görüyordu. Ben çocuğumu kucağıma alır almaz bina yıkıldı. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Tutuklu bulunduğu süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınarak tutuklu sanıklardan Hamit Kocabaş'ın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atması şartıyla tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, Avşaroğlu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.