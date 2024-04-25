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        Haberler Gündem Hava Durumu ÇÖL TOZU! Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve çöl tozu alarmı!

        Meteoroloji'den yağmur ve çöl tozu alarmı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya; Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Karadeniz'in batı kesimleri ile Marmara'nın doğusu yağmurlu olacak. 44 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz'de yoğun çöl tozu etkili olacak. Lodosun hızı zaman zaman 80 km'yi bulacak. Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Maske takın" uyarısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 25.04.2024 - 07:21 Güncelleme: 25.04.2024 - 07:23
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        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 25°

        Ankara

        Bulutlu 28°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 25°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 29°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 27°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 26°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 31°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 32°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 25°

        Havva sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        "MASKE TAKIN"

        Çöl tozlarının insan sağlığı üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabildiğini söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar şunları söyledi:

        "Astım ya da bahar alerjisi olanlar bu durumdan olumsuz etkilenir. O kişilerin bu dönemde dışarıya çıkmaması tavsiye edilir. Hapşırma, kuru öksürük, gözlerin yaşarması, baş ağrısı gibi semptomlar yaşayabilirler. Şu anda eminim ki çok büyük bir insan topluluğunun bu tip yakınmaları vardır. Ama bunun da çaresi partikül tutucu maske takmaktır. Pazartesiden itibaren yoğun çöl tozu geldi. Tamamen çöl tozu bulutu var. İzmir'de güneşi göremedik. İki gün önce Libya'da uçak seferleri iptal edildi. Türkiye'de de bugün yaklaşık 17 ilde çok etkili oldu. Bu doğal bir şey. Bahar alerjisi, maske takıldığında hafif geçer, takılmazsa ağır geçer. Bazen hastaneye yatışlarda bile artış olur. Yaklaşık 2-3 hafta boyunca maske kullansınlar" diye konuştu.

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