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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Trabzonspor: 3 - Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Trabzonspor: 3 - Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Trabzonspor'da goller 15. dakika Visca, 41. dakikada Denswil ve 49. dakikada Fountas'tan gelirken Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 22. dakikada Mendes ve 80. dakikada Paoletti kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.04.2024 - 19:23 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:48
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

        Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

        Trabzonspor'da goller 15. dakika Visca, 41. dakikada Denswil ve 49. dakikada Fountas'tan gelirken Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 22. dakikada Mendes ve 80. dakikada Paoletti kaydetti.

        Ayrıca Trabzonspor forması giyen Enis Destan 45. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

        Fatih Karagümrük ile Trabzonspor yarı final rövanş mücadelesini 8 Mayıs'ta İstanbul'da oynayacak.

        MEHMET ALİ YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI

        Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu.

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        Her iki takım futbolcuları da siyah bant takarken skorbordda da Mehmet Ali Yılmaz’ın Trabzonspor başkanlığı dönemindeki görsellerine yer verildi. Mehmet Ali Yılmaz için pankart asan taraftarlar, “Efsane başkan” ve “Büyük başkan” tezahüratlarında bulundu.

        TRABZONSPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?

        Bordo-mavililer, bu sezon kupaya 4. turdan başladı. Bu turda Çorum FK'yı 3-1'le geçen Trabzonspor, 5. turda ise Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi. Son 16 turunda ise Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finalde Fatih Karagümrük ile rakip oldu.

        FATİH KARAGÜMRÜK YARI FİNALE NASIL GELDİ?

        İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ise 4. turda Belediye Derincespor'u 3-1'le gerçerken, 5. turda Kırklarelispor'u 2-0 mağlup edip son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda Samsunspor'u 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde ise güçlü rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 devirip yarı final biletini aldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        1. dakikada Emre Mor'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

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        15. dakikada Trabzonspor ilk etkili atağında golü buldu. Fountas'ın soldan uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

        21. dakikada Mendes'in uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru gelen topu yatarak çeldi.

        22. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Rohden'in pasında ceza alanı içinde Mendes, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

        33. dakikada Ceccherini'nin uzak mesafeden sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

        35. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Sirigu yatarak topu kontrol etti.

        41. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Mendy'in ceza alanı içine pasında Denswil, gelişine bir vuruşla topu kaleci Sirigu'nun solundan filelerle buluşturdu: 2-1

        45. dakikada Enis Destan, topsuz alanda Ceccherini'ye yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. VAR ile pozisyonu izleyen Ali Şansalan, sarı kartı iptal ederek Enis Destan'a kırmızı kart gösterdi.

        Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapadı.

        48. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sağ taraftan Visca'nın pasında ceza alanı içinde Fountas'ın yerden şutunda, top kaleci Sirigu'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 3-1

        53. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Meunier'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Güven Yalçın'ın önüne düştü. Bu futbolcunun kısa mesafeden dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

        74. dakikada Visca'nın ceza alanının sağından sert şutunda, kaleci Sirigu güçlükle topu çeldi.

        80. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük golü buldu. Can Keleş'in soldan ortasında, savunmada Meunier'e çarpan topu Paoletti filelere yolladı: 3-2

        89. dakikada Mendes'in soldan ortasında, arka direkteki Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

        Trabzonspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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