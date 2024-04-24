Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz

Çocuk mahkemesi sıfatıyla Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 5’inci duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar H.M.K. ve Y.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, Y.K. ile öldürülen Kıvanç Uman’ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan A.B.K. ve Y.SK. ise duruşmaya katılmazken, sadece avukatları salonda hazır bulundu.

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kıvanç Uman ile sanıkların ettiği kavga ve izleyenlerin söylemleri cep telefonu kamerası ile çekilen videoya yansıdı. Mahkeme dosyasına giren videoda Kıvanç Uman ile sanık Y.K.’nın kavga ettiği, Kıvanç’ın yere düşmesinin ardından Y.K.’nın art arda vurduğu anlar yer aldı.

Çevrede bulunanların ‘Vur lan vur’, ‘Uzaklaşsanıza lan’, ‘Patlat patlat’, ‘Lan vursana yüzüne’, ‘Gücü kalmadı çak artık’, ‘Karnına diz at bir tane’ gibi söylemlerinin bulunduğu videonun devamında H.M.K.’nın Kıvanç Uman’a yumruk attığı görüntüler yer aldı.