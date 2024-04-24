Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak?
Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken, Türk Takımlarının Avrupa'ya kaç eleme oynayarak katılacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Sezonu ilk 4 sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan takımların Avrupa kupalarına katılacağı belli olurken, kaç eleme oynayacakları de netleşti. İşte detaylar...
- 1
Trendyol Süper Lig'de heyecan kıyasıya devam ederken, temsilcilerimizin gelecek sezon Avrupa kupalarına hangi turlardan katılacağı da belli oldu.
- 2
Buna göre ipi göğüsleyecek takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off'tan girecek.
- 3
Söz konusu kulüp, turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.
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- 4
Ligi ikinci sırada bitiren takım, Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayacak ve 3 tur atlarsa gruplara kalacak.
- 5
Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan girecek, turu geçmesi halinde grup aşamasında yer alacak.
- 6
Lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayacak ve gruplara kalması için 3 tur atlaması gerekecek.
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- 7
Ligi dördüncü tamamlayan kulüp de UEFA Konferans Ligi'ne aynı şartlardan girecek.