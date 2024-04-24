Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

        Adana'da nisan ayının son haftası termometreler 42 dereceyi gördü. Parklar ve sokaklar boş kalırken, dışarı çıkan bazı vatandaşlar ağaç altında gölge yerlerde serinlemeye çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:45 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

        • 2

          Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla kentte nisan ayının son haftasında termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi.

        • 3

          Parklar ve sokaklar boş kalırken, dışarı çıkan bazı vatandaşlar da ağaç altında gölge yerlerde serinlemeye çalıştı.

        • 4

          "AÇIK HAVUZLARDA SERİNLİYORUZ"

          Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda dinlenen Yağız Yıldırım (20) ile Abdulkadir Yılmaz (18) yaz mevsimlerinde başka kentlere gittiklerini ya da açık havuzlarda yüzmeyi tercih ettiklerini söyledi.

        • 5

          Geçen yıllara göre, bu yıl sıcaklıkların erken başladığını belirten emekli İbrahim Kalkan ise (68), şimdiden hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu düşünüldüğünde yaz mevsiminin çok zor geçeceğini ifade etti.

        • 6

          "SICAK DA OLSA İLLAKİ ADANA"

          Parktaki spor alanında pedal çeviren 80 yaşındaki Celile Acır da sıcaklığına rağmen Adana'nın dört dörtlük bir kent olduğunu ve vazgeçemeyeceğini belirterek, "Hem sıcak nedeniyle hem de özlediğim için kızımın yanına İzmir Çeşme'ye gideceğim. Orası da öğle saatlerinde sıcak. Ben birçok kente gittim ama illa Adana illa Adana. Sıcak da olsa ben asla bu kentten vazgeçmem, çok seviyorum. İngiltere'de oğlumun yanında 6 ay kaldım ama burayı sayıkladım" diye konuştu.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yunanistan iki gündür turuncu
        Yunanistan iki gündür turuncu
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Habertürk Anasayfa