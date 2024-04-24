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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'deki seçim kaosunda son durum: Yeterli imzalarda sona gelindi! - Futbol Haberleri

        TFF'deki seçim kaosunda son durum: Yeterli imzalarda sona gelindi!

        TFF'nin erken seçim için müzakere yolunu kesin bir şekilde kapatmasının ardından Kulüpler Birliği imza toplama çalışmalarını hızlandırdı. Şu ana kadar 12 Süper Lig kulübü imza verirken diğer kulüplerden de imzalar bekleniyor. Alt liglerden 35 imza gelirken kulüpler kısa sürede yeterli sayıya ulaşılmasına kesin gözüyle bakıyor

        Giriş: 24.04.2024 - 18:11 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:15
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        Yeterli imzalarda sona gelindi!
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        TFF ile kulüpler arasında erken seçim nedeniyle gerilen ipler, önceki gün diyalog heyetinin yaptığı son görüşmeyle kopmuştu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek liderliğindeki heyette Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yer alırken gergin bir havada geçen görüşmede TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin erken seçim ve bu konuda diyaloğun sürdürülmesine yönelik çağrısını kesin bir dille reddetmişti.

        KAPI KAPANDI, İMZA TOPLAMA HIZLANDI

        Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriyi hedef alan Mehmet Büyükekşi, bu bildirinin yayınlanmasını ileri sürerek müzakere yolunu kapatırken toplantıyı da 20 dakika sonunda birdenbire bitirerek salonu terk etmişti. Bu tavırları oldukça yadırganan Mehmet Büyükekşi için kulüpler imza toplama çalışmalarını yeniden hızlandırdı.

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        SÜPER LİG'DEN 12 KULÜP İMZA VERDİ, KISA SÜREDE YETERLİ SAYIYA ULAŞILACAK

        Şu ana kadar Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Samsunspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Pendikspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'dan 7'şer imza gelirken Sivasspor ve Antalyaspor'da ise başkanlar imza verdi. Kayserispor ise sadece delegelerde imza veren ekip oldu. Süper Lig'de sayı 12 kulüp olurken 2. Lig ve 3. Lig'den ise şu ana kadar 35 imza geldiği öğrenildi. Halihazırda 30 kadar imzanın da hafta başında gelmesi bekleniyor. Kulüplerin kısa sürede yeterli sayıya ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        İMZA VERMEYEN KULÜPLERDE SON DURUM: ÖZBEK BAŞLATTI AMA...

        Süper Lig'de şu ana kadar imza vermeyen kulüpler ise Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Rizespor, Hatayspor ve Alanyaspor oldu. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk TV'de katıldığı programda; imza sürecinin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladığını söylemişti. Öte yandan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ genel kurulun haziran ayında yapılması konusunda çağrı yapmıştı.

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        YARDIMCI BAŞTA OLMAK ÜZERE DELEGELERDEN DE İMZALAR GELİYOR

        İmza veren kulüplerin yanı sıra delegelerden de imzalar gelmeye devam ediyor. Dikkat çeken isimlerin başında ise TFF başkanlığına adaylığını açıklayan Servet Yardımcı geliyor. Yardımcı imzasını gönderirken Abdullah Kiğılı, Erdenay Oflaz ve Ahmet Çakar imza gönderen diğer önemli isimler.

        KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN EN ÖNEMLİ GEREKÇESİ ATAMALAR

        Kulüpler Birliği, imzaları toplayarak 18 Temmuz olarak duyurulan seçim tarihini erkene çekmeyi hedefliyor. Kulüpler, seçimin erkene alınmaması halinde hem hakemlerin hem de kurulların atamalarının eski TFF tarafından yapılacağı için yeni TFF'nin önünün tıkanacağını savunuyor.

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