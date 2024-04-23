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        Haberler Yaşam 23 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan bugün bankalar açık mı, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve diğer bankalar kapalı mı? BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

        23 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan bugün bankalar açık mı, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank kapalı mı?

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'da bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılamayan bazı işlemler şubede yapılıyor. Resmi tatil ve bayram sebebiyle bazı kurumların kapalı olduğu biliniyor. Peki 23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti Bankası çalışma durumu ve diğer bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 09:30 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:34
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        • 1

          Bankaların çalışma durumu 23 Nisan resmi tatil olması sebebiyle araştırılıyor. 23 Nisan resmi tatili nedeniyle ülkede devlet daireleri kapalı olacak. Özellikle havale, eft gibi işlemlerin gerçekleştirildiği bankaların durumu araştırılıyor. Peki 23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan bugün bankalar açık mı, kapalı mı, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank çalışıyor mu?

        • 2

          24 NİSAN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?

          23 Nisan’da bankalar da dahil PTT, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak. 24 Nisan’da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT’ler açık olacak.

          Hastanelerin acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.

          23 NİSAN ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK, GARANTİ BANKASI ÇALIŞIYOR MU?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacaktır. Buna göre 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Halkbank, Akbank, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Finansbank, ING Bank kapalı olacaktır.

        • 3

          BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

          Çoğu banka şubesi, hafta içi sabah 09:00'da hizmet vermeye başlar ve akşam 17:00'de kapanır. Ancak, öğle arası uygulamaları ve Cuma günü erken kapanma gibi bazı özel durumlar olabilir. Öğle arası saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.

        • 4

          2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

          23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

          1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

          19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

          15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

          15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

          30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

          29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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