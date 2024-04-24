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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü - Güncel haberler

        Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde bungalov imal eden Y.E.H. ile mesire alanı işletmecileri arasında tartışma çıktı. Tartışmada bungalov imal eden Y.E.H. mesire alanı işletmecisi Murat Yılmaz ile mesire alanı çalışanı Alaeddin Albaba'yı tabancayla vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 23:49 Güncelleme: 25.04.2024 - 01:42
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        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
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        Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, bungalov imal eden Y.E.H. ile mesire alanı işletmecisi Murat Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Y.E.H., tartışmanın büyümesi üzerine Murat Yılmaz ile çalışanı Alaeddin Albaba'ya tabancayla ateş etti. Y.E.H. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Alaeddin Albaba da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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