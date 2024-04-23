Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2024 Salı Bugün İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu?

23 Nisan’da borsa çalışma durumu merak ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan Salı günü borsada işlem yapmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul'un seans saatlerini araştırmaya başladı. Peki 23 Nisan’da borsa açık mı, çalışıyor mu, İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu?