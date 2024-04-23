Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2024 Salı Bugün İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu?

        Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2024 Salı Bugün İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu?

        Borsa çalışma saatleri 23 Nisan Salı günü merak ediliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Salı gününe denk geldi. Hafta içine denk gelmesi sebebiyle 23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. 23 Nisan Salı günü yaklaşık 16 milyon öğrenci, resmi tatil sebebiyle okula gitmeyecek. Öte yandan bankalarda kapalı olacak. Peki Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2024 Salı Bugün İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          23 Nisan’da borsa çalışma durumu merak ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan Salı günü borsada işlem yapmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul'un seans saatlerini araştırmaya başladı. Peki 23 Nisan’da borsa açık mı, çalışıyor mu, İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu?

        • 2

          23 NİSAN'DA BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM YAPILACAK MI?

          23 Nisan'ın tatil olduğu içi borsanın kapalı olduğu biliniyor. Borsa İstanbul’da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

          23 NİSAN BORSA AÇIK MI?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için borsa kapalı olacak. Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.

        • 3

          2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

          1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

          9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

          23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

          1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

          19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

          15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

          15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

          30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

          29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Parkta oturan liselilere makasla saldırdı!
        Parkta oturan liselilere makasla saldırdı!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Habertürk Anasayfa