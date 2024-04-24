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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti

        Son dakika haberi Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti

        Spordan sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:01
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        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
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        Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, Beşiktaş'taki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetti.

        İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

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        #Mehmet Ali Yılmaz
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