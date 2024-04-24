Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
Paris yakınında yer alan Chateau d'Armainvilliers yeni alıcısını bekliyor. Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Moğolistan'dan talipleri olduğu belirtilen şatonun satışı gerçekleştiğinde dünyanın en pahalı evi unvanını kazanacak. İşte bu 'ev' için istenen fiyat ve gayrimenkulün özellikleri....
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Fransa'nın başkenti Paris'in merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Chateau d’Armainvilliers 425 milyon Euro'ya (14.8 milyar TL) satışa çıktı.
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2500 dönümlük arsa üzerinde yer alan 'şatoda' 100 adet oda bulunuyor. Mansion Global'in haberine göre gayrimenkulün köklü bir tarihi bulunuyor.
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İlk olarak Ortaçağ'da 1100'lerde kale olarak inşa edilen bu gayrimenkul geçen 900 yılda doğal olarak büyük bir değişime uğradı.
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Söz konusu şato uzun yıllar Rothschild ailesine evsahipliği yaptı. 1980'lerde Fas Kralı II. Hassan tarafından satın alındı.
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Fas Kralı II. Hassan'ın 1999'da ölmesiyle gayrimenkul oğluna kaldı ve 2008 yılında 200 milyon Euro bedelle satıldı.
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2008'de şatoyu Ortadoğulu birisinin aldığı belirtilse de bu kişinin adı açıklanmadı.
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Gizemli Ortadoğulu zengin 200 milyon Euro harcamasına rağmen bu şatoyu hiç kullanmadı.
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Şatoda yer alan 100 odanın 17'si farklı temalı yatak odalarından oluşuyor.
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36 farklı yapının bulunduğu gayrimenkulde 50 atın sığabileceği lüks bir ahır, çalışanlar için ayrı binalar bulunuyor.
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Şu anki sahibi dekorasyonda herhangi bir değişikliğe gitmediği için şatoda Fas mimarisinin izleri görülmeye devam ediyor.
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Söz konusu şatoya bugüne kadar Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Moğolistan'dan talipler çıktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.
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Uzmanlar bu tip satışlarda alıcının isminin genelde gizli tutulduğunu belirtiyor.
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İstenen fiyatla satış gerçekleşirse Chateau d’Armainvilliers dünyanın en pahalı evi unvanını kazanacak.
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Bugün itibarıyla dünyanın en pahalı evi 2015'te 275 milyon Euro'ya satılan ve yine Fransa'da bulunan Chateau Louis XIV.
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Resmi bir açıklama olmasa da ABD basını 2015'te Chateau Louis XIV'ü Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığını bildirmişti.
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