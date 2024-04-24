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        Haberler Gündem Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık. 2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 19:12 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:34
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        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık." dedi. Bakan Tekin, "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız" ifadesini kullandı.

        LGS TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

        Bakan Tekin, “2 Haziran LGS takviminde değişiklik olmayacak." şeklinde konuştu. Tekin, "Özel okul yöneticileri ve velileri mağdur etmeden bir çözümü önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçmesi konusunda uzlaştık." şeklinde ifade etti.

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