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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık." dedi. Bakan Tekin, "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız" ifadesini kullandı.

LGS TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Tekin, “2 Haziran LGS takviminde değişiklik olmayacak." şeklinde konuştu. Tekin, "Özel okul yöneticileri ve velileri mağdur etmeden bir çözümü önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçmesi konusunda uzlaştık." şeklinde ifade etti.